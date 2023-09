Annalisa, é in uscita il nuovo album “E poi siamo finiti nel vortice” / Ha inizio il tour e…

Annalisa sorprende i fan con i nuovi progetti musicali

Annalisa si prepara per i progetti musicali in cantiere, nel dettaglio un album e un tour in arrivo. Dopo il premio Power Hits Estate SIAE 2023 conseguito all’evento RTL 102. 5 Power Hits Estate 2023, la reginetta dell’estate Annalisa sorprende i fan con delle esclusive novità .

Un nuovo album e un tour 2024 sono in cantiere per l’ex Amici

La cantante ed ex concorrente ad Amici di Maria De Filippi annuncia l’uscita del suo nuovo album di inediti, “E poi siamo finiti nel vortice”, il cui rilascio é previsto per il prossimo 29 settembre 2023. Questo, in vista del concerto al Mediolanum Forum di Assago, in prossimità di Milano e del 4 novembre, che é l’unico live previsto per lei nel 2023. Tuttavia, nel nuovo anno alle porte, 2024, la cantante dalla fulva chioma si ritroverà alle prese con un nuovo tour di eventi, il “Tutti nel vortice Palasport”, di cui di seguito riportiamo le date live in calendario:

6 aprile 2024 @FIRENZE – Mandela Forum

10 aprile 2024 @MILANO – Mediolanum Forum (Assago)

12 aprile 2024 @BARI – Palaflorio

13 aprile 2024 @NAPOLI – Palapartenope

19 aprile 2024 @PADOVA – Gran Teatro Geox

21 aprile 2024 @ROMA – Palazzo dello Sport

Per ciò che concerne la prevendita dei biglietti, basta attivarsi sul circuito TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

