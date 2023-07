Annalisa e la rivelazione sull’amore dopo il matrimonio con Francesco Muglia/ “Ho baciato una donna…”

Annalisa e il matrimonio con Francesco Muglia

Non ha mai amato parlare della propria vita privata al punto da aver scelto di sposare Francesco Muglia in gran segreto. Oggi che il fatidico sì è stato pronunciato, tuttavia, Annalisa ha scelto di raccontarsi in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair pubblicata sul numero 30-31 in edicola fino al 1o agosto 2023. Annalisa racconta di aver conosciuto Francesco Muglia due anni fa e di aver ricevuto la proposta di matrimonio durante una vacanza, ma perché ha scelto proprio il manager come uomo con cui fare l’importante passo del matrimonio?

«Perché io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza», racconta la cantante che vive il matrimonio non “come un punto di arrivo, ma come una ripartenza” non nascondendo la voglia di allargare la famiglia.

Annalisa e la rivelazione sull’amore

Nel corso della lunga intervista a Vanity Fair, Annalisa ha anche spiegato cosa significa per lei l’amore che canta in Mon amour. «È una scena che racconta di quando, dopo una delusione, provi a stravolgere le tue abitudini, ti butti, sperimenti, e poi alla fine riparti. Io ho sempre fatto così: momenti di grande impegno, poi grandi delusioni, autoanalisi, ricerca e ricostruzione. È un ciclo che si ripete da sempre», spiega l’artista.

Infine, riavvolgendo il nastro dei ricordi, ammette di aver baciato una ragazza in passato: «Ovviamente sì. Penso che succeda a tutti durante l’adolescenza, anche per gioco, è la voglia di sperimentare». E, infine, aggiunge: «Non mi sono mai piaciute le etichette, non mi sono mai frenata, ho sempre vissuto le relazioni in modo istintivo. L’istinto è la cosa fondamentale: ti porta dove sei tu, fine».

