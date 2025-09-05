Annalisa e Marco Mengoni duettano per la prima volta: tutti i dettagli della collaborazione

Oggi, 5 settembre, è uscito l’attesissimo brano nato dalla collaborazione tra Annalisa e Marco Mengoni: Piazza San Marco. Si tratta di una ballad malinconica che racconta un legame tormentato, lontano dall’amore puro e romantico, fatto invece di bugie, ansia e attrazione irresistibile. La canzone, che arriva dopo il successo del singolo Maschio, anticipa il nuovo album dell’ex allieva di Amici, intitolato Ma io sono fuoco e in uscita il prossimo autunno. La Scarrone ha infatti spiegato di essere stata proprio lei a voler fortemente questa collaborazione, scegliendo Mengoni come voce speciale all’interno del suo nuovo progetto discografico.

Intervistata al TG 1, la popstar ha spiegato di avere un grande rapporto personale con Marco, definendolo addirittura il suo “confidente“, il che l’ha portata a sceglierlo per una canzone così profonda e speciale. Ma, com’è nato questo duetto? “Io un giorno faccio una telefonata di 7 ore a Marco dicendogli che questa canzone potevo cantarla solo insieme a lui. Lui è il mio confidente, ascolta, c’è e rimane“, ha spiegato la cantante, con Mengoni che ha poi confermato il valore profondo di quella lunga chiamata.

Annalisa prepara il suo nuovo album: dettagli

Il brano “Piazza San Marco” è stato scritto da Annalisa e Marco insieme ad Alessandro Raina e Davide Simonetta (in arte d.whale), suo ex fidanzato e storico collaboratore, e, come menzionato precedentemente, anticipa il nuovo album dell’ex allieva di Amici. Saranno mesi impegnativi per la Scarrone che, dopo un periodo di pausa, tornerà anche sul palco con un tour di successo nei palazzetti d’Italia, con i biglietti che stanno andando a ruba. D’altro canto, invece, Mengoni ha da poco concluso il suo tour negli stadi, che ha ottenuto risultati straordinari.