Annalisa, entusiasmo per il brano di Sanremo 2024, “Sinceramente”/ “Lavoriamo per farla in altre lingue”

Annalisa, la canzone “Sinceramente” supera i confini: “C’è entusiasmo all’estero…”

Annalisa si presenta alla conferenza stampa del Festival di Sanremo 2024 con la sicurezza della diva, ma senza le intemperanze legate al suo status, forte di uno dei più alti debutti femminili di sempre su Spotify, entrata nella Top 100 mondiale e anche nelle classifiche di alcune nazioni estere con la canzone “Sinceramente”. “C’è entusiasmo all’estero – dice in conferenza stampa a Sanremo 2024 – e dobbiamo coglierlo subito, io non vedo l’ora, stiamo già lavorando ad adattamenti in altre lingue”, e ci fa ascoltare in anteprima un estratto di Sinceramente in lingua spagnola.

Vincitore Sanremo 2024, pronostico e quote/ Loredana Bertè ancora favorita, Annalisa e Geolier…

Tra le grandi favorite del Festival di Sanremo 2024, Annalisa pone il suo nuovo pezzo “Sinceramente” al centro dell’evoluzione del suo percorso: “La musica e i dischi sono un racconto, ci vuole un filo che dia loro coerenza, una tua cifra precisa che unisca tutto. Anche in questo percorso, partito con Bellissima nel ’22, e penso che questo sia il modo giusto di affrontare un progetto: il filo conduttore sono io, la musica è vita, la mia vita”.

Duetto Annalisa e La Rappresentante di Lista con il coro Artemia, cover Sweet Dreams/ Si balla all'Ariston...

Annalisa e i propositi dopo il Festival di Sanremo 2024: “Vorrei fare qualcosa di unico…”

Quello di Annalisa – al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Sinceramente” – è un percorso che nasce, come abbiamo sentito da molti artisti in gara, soprattutto under 40, da bisogni psicologici, da fragilità anche pesanti: “Senza i punti interrogativi e le ombre non nascono nemmeno le canzoni felici, nasce tutto dai tormenti: nel momento in cui scrivo e vado in studio, affronto le mie fragilità e provo a superarlo”. Per farlo, Nali, come la chiamano i fan, usa il cavallo di Troia della musica pop, capace di far emozionare, divertire e nascondere un messaggio meno superficiale: “Non faccio altro che provare ad avvicinare la mia musica sempre più a me stessa: mi sono evoluta, ho sperimentato, il mio modo di essere dovrebbe essere come mi sento e ora, dopo un percorso, mi dico che sono veramente a casa. Ascolto il mio disco e, finalmente, mi riconosco”.

Testo completo “Sweet Dreams are made of this” di Eurytmics/ Video, cover a Sanremo 2024

Il tour 2024 di Annalisa dopo il Festival di Sanremo 2024 ricalcherà l’ultimo giro di concerti, con qualche novità, e lancerà un anno di concerti tra palazzetti, estate e l’Arena di Verona: “Per quella data vorrei fare qualcosa di unico, di speciale”. Stasera, nella serata dei duetti e delle cover, porterà Sweet Dreams degli Eurythmics con La Rappresentante di Lista: “Gli anni ’80 sono una grande fonte di ispirazione per me, ho cercato un equilibrio tra i suoni internazionali di quegli anni, fatti di sintetizzatori e bassi, e la melodia della lingua italiana”. Il pezzo di oggi “è un inno ai sogni, che danno una dipendenza bellissima. Io li seguo da più di 10 anni e non voglio smettere, voglio che il sogno non si fermi, per esempio, arrivando a Central Park”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA