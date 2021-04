Annalisa/ Fidanzato misterioso dopo Davide Simonetta: “Sono molto riservata”

Quest’anno è tornata a calcare il palco del Festival di Sanremo conquistando tutti con il brano “Dieci” ma Annalisa Scarrone, nota al pubblico solo come Annalisa, ha con se una grande bellezza oltre che a un forte talento. L’ex allieva di Amici è oggi un’artista che ne ha fatta di strada. I suoi successi son ben noti a tutti, meno lo è invece la sua vita privata. I fan si chiedono infatti se la cantante sia ad oggi fidanzata, la verità è che Annalisa da questo punto di vista è molto riservata.

In un’intervista di qualche mese fa a Vanity Fair però, la cantante ha ammesso che, effettivamente, qualcuno di speciale nel suo cuore c’è: “Sì, c’è. Però io sono molto riservata e mi piace conservare la verità delle mie relazioni”, ha ammesso. Dunque niente nomi ma la certezza che, fino allo scorso mese, la cantante avesse un fidanzato.

Annalisa in buoni rapporti con l’ex fidanzato Davide Simonetta

Prima di questo misterioso fidanzato, nella vita di Annalisa c’è stato Davide Simonetta, autore di alcuni suoi testi. I due si sono fidanzati nel 2015 e sono rimasti insieme per un paio d’anni. A distanza di tempo, Annalisa ha però raccontato che i loro rapporti sono rimasti buoni: “Io e lui eravamo amici, poi abbiamo avuto una storia, che ora è finita. – ha ammesso tempo fa a Spy – L’amicizia rimane, così come rimangono tutti i lavori che facciamo insieme. Quando abbiamo scritto Direzione la vita stavamo insieme, ora non più. Ma eravamo amici prima, saremo amici ancora. Ci unisce la musica e va bene così, non è detto che non scriveremo ancora insieme in futuro.”

