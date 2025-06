Annalisa lancia una frecciata ad Elodie? "San Siro? Vado per gradi", la cantante cambia look e spiazza: "Con maschio affronto gli stereotipi"

Annalisa ha messo al segno un altro colpo, dopo le hit Bellissima, Mon Amour, Sinceramente e Sinceramente sta spopolando il nuovo singolo Maschio che segna anche un drastico cambio di look di Annalisa, capelli corti, sigaretta tra le dita e vestiti maschili. Ed adesso per parlare del brano e del suo significato la cantante ligure ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera dove si è sbilanciata anche sui suoi prossimi progetti futuri, sui suoi sogni e sulle sue aspettative.

Durante l’intervista, Annalisa ha spiegato chiaramente e senza mezzi termini che Maschio è una canzone femminista: “Ho affrontato gli stereotipi mettendomi nei panni di un lui che ho di fronte. Ci sono aspetti limitanti nell’essere un lui, la capacità di mostrarsi fragili, senza paura del giudizio” E subito dopo è scesa più nel dettaglio parlando della parità di genere, che ancora non c’è dell’eterno confronto tra maschi e femmine: “Dal punto di vista femminile c’è meno libertà, da quello maschile forse troppa.” Nella sua canzone non mancano anche riferimenti alla religione e provocazioni nominando Gesù e Maria ma con rispetto.

Al Corriere Annalisa ha confessato che il brano ‘Maschio’ la rappresenta appieno, è lei al 100%. Per quanto riguarda i progetti sul futuro, invece, ha sottolineato che vuole arrivarci per gradi senza bruciare le tappe ed ha molti questa dichiarazione di Annalisa è sembrata una vera e propria frecciata ad Elodie che proprio in questi giorni è al centro delle polemiche dopo il suo concerto a San Siro ed i biglietti a prezzi stracciati. Le due però hanno sempre smentito qualsiasi rivalità. Non poteva mancare, infine, un cenno al Festival di Sanremo, dopo essersi classificata terza nel 2024 con Sinceramente, l’artista di Savona l’anno scorsa è stata ospite nella serata delle cover regalando un’interpretazione magistrale al fianco di Giorgia e la loro versione di Skyfall di Adele. Lo ha definito un palco importante e con Giorgia è riuscita a coronare un sogno.