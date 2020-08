Annalisa/ “HouseParty compromesso tra leggerezza e riflessione” (Battiti Live)

Annalisa ospite della seconda puntata di Battiti Live 2020, la kermesse canora dell’estate televisiva condotto da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci in prima serata su Italia 1. Lunedì 3 agosto 2020 la musica dell’estate torna a suonare su Italia 1 con un parterre di ospiti tra cui spunta il nome della ex concorrente di Amici di Maria De Filippo che sul palcoscenico di Otranto presenta il nuovo singolo “HouseParty”. Un brano leggero dal sapore estivo che la cantautrice genovese ha scritto con il suo team proprio durante il lockdown per via del Covid-19. Intervistata da RadioItalia (data 17 aprile 2020), la cantante ha raccontato come ha trascorso la quarantena: “cerco di fare le cose che facevo prima. Le attività casalinghe normali come guardare serie tv, leggere, cucinare oppure lavorare nello studio che fortunatamente ho a casa rimangono normali, anzi sono intensificate. Invece le attività di musica e lavoro si riversano tutte sul telefono tra videochiamate e video conferenze”. Proprio durante il periodo di isolamento forzato per via dell’emergenza Coronavirus è nata l’idea del nuovo singolo.

Annalisa Scarrone canzoni: nel nuovo album anche “Vento sulla Luna” con Rkomi

“Ho scritto il brano qualche mese fa ma con l’evolversi dell’emergenza e con il fatto che siamo tutti a casa è diventata attualissima: all’inizio dell’isolamento, ho cominciato a usare proprio l’App HouseParty per trascorrere serate in compagnia virtuale con i miei amici” – ha raccontato Annalisa Scarrone che ha proseguito dicendo – “così mi si è accesa una lampadina e con tutta la mia squadra ci siamo messi in moto per far uscire questa canzone che è diventata lo specchio di quello che veramente stiamo vivendo un po’ tutti. È il giusto compromesso tra leggerezza e riflessione, per far viaggiare i pensieri perché almeno loro possono ancora andare in giro”. Il propagarsi della pandemia ha spinto la cantante a posticipare la pubblicazione del nuovo disco di inediti; inizialmente previsto per la primavera 2020, l’album salvo slittamenti dovrebbe arrivare il prossimo 18 settembre. La cantante ha raccontato: “conterrà anche Vento sulla Luna con Rkomi” e sulla data di pubblicazione posticipata per via del Covid-19 ha sottolineato – “onestamente era praticamente finito, c’era giusto un’indecisione finale su un pezzo. Però c’era tutto, anzi avevo canzoni in abbondanza: dato che abbiamo posticipato l’uscita al 18 settembre 2020, in questi mesi di certo non starò con le mani in mano; se arriva un brano che può essere inserito nella tracklist lo aggiungiamo, non ho dubbi”.



