Annalisa: “I gossip su una mia gravidanza? Speculazioni retrograde”/ “Io a Sanremo 2024? Ecco la verità”

Stella di questa estate, Annalisa continua a macinare successi. La cantante, che deve il suo esordio ad Amici, si è raccontata ai microfoni di FQMagazine, replicando a chi la accusa oggi di fare sì successo ma con delle ‘canzoncine’. “Non sono più quella di tredici anni fa e meno male, aggiungo! (ride, ndr). – ha replicato – Cerco di essere però sempre sincera ed autentica.”

Così ha spiegato: “Ogni periodo musicale ha la sua storia. Prima di Amici avevo iniziato un percorso diverso, poi il talent mi ha messo davanti a tantissime persone in modo velocissimo. Ho cercato di imparare da subito per rompere pregiudizi e sovrastrutture (non solo degli altri, ma che erano anche in me) e piano piano, disco dopo disco arriva veramente chi sei tu. È successo con il disco “Nuda”, ad esempio. Da quel momento in avanti ho voluto mettere al servizio della musica e dello spettacolo affinché il messaggio arrivasse in maniera più impattante.”

Annalisa si è poi espressa sui gossip che la vogliono incinta: “Credo sia lo specchio di un problema molto più grande.” ha annunciato la cantante, che pochi mesi fa ha sposato Francesco Muglia, Executive Board Member & Vice President Global Marketing di Costa Crociere. E ha spiegato perché: “Le speculazioni sulla vita privata dalla gravidanza al matrimonio sì o no, sono spesso legate alle cantanti donne più che ai colleghi cantanti uomini.”

Il motivo? “Sembra sempre che quello che noi donne facciamo non basti mai e che ci voglia sempre qualcosa di più. Io mi auguro che, parlando e denunciato questa tendenza, si vada nella giusta direzione. – e ancora – Nel 2023 siamo ancora legati a un modo di pensare retrogrado: la donna che si sposa, poi viene passata al cannocchiale per vedere se spunta la pancia, per vedere se è incinta o no. “ Annalisa ha infine risposto alle indiscrezioni che la vogliono tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2024: “Su quel palco salirò solo se avrò la canzone perfetta.”, ha chiarito la cantante.

