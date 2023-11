Annalisa: il nuovo singolo “Euforia” subisce la censura/ La versione in rotazione nelle radio

Annalisa: il nuovo singolo Euforia é sottoposto ad una censura

Euforia è il nuovo singolo che l’ex Amici Annalisa estrae dall’album all’attivo, E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, e intanto la nuova proposta musicale si sottopone ad una censura. É infatti proposta alle radio una versione “censured” del nuovo singolo di Annalisa. Tra i lyrics della versione originale di Euforia figura una parolaccia che viene modificata nella versione radio. “Sarà per questa maledetta gelosia, sarà per questa maledetta voglia di farti inc4zzare”, sono nel dettaglio i lyrics del nuovo singolo di Annalisa che passano alla radio version in: “Sarà per questa maledetta gelosia, sarà per questa maledetta voglia di farti arrabbiare”.

Probabilmente Annalisa e il suo staff management musicale si vedono in un certo senso costretti a ricorrere al compromesso della radio version del singolo. Dal momento che, in alternativa alla censured version, Euforia sarebbe potuta essere trasmessa con il bip al posto della parolaccia. Una scelta artistica di stile, quella della proposta radio versione di Euforia, che intanto può dirsi di influenza viral nel web, in primis sui social, e che nel corso delle settimane darà i suoi risultati anche in termini di vendita.

EUFORIAA A SENTI COME VIBRA AA EUFORIA AA pic.twitter.com/UMi40wbaRO — turquoise🦋 (@yeturikuzi) November 17, 2023

Quali risultati darà la censored version di Euforia, per Annalisa?

Questo, mentre l’ex Amici 22, Angelina Mango, avanza nel suo fenomeno pop inarrestabile, conseguendo la pole position nella classifica Earone dei singoli piú trasmessi dalle radio.

Euforia, il nuovo brano dell’ex Amici Annalisa, è il quarto singolo estratto dal fortunato album E Poi Siamo Caduti Nel Vortice dopo Bellissima (certificato quattro dischi di platino FIMI/Gfk), Mon Amour (certificato quattro dischi di platino) e Ragazza Sola (certificato disco d’oro).

E, intanto, il video del nuovo singolo è online e su tutte le piattaforme musicali in video visione, dopo essere stato registrato durante nel corso della data di concerto opening del tour al Mediolanum Forum d’Assago di Milano di Annalisa. Staremo a vedere se il video riuscirà ad aiutare il singolo in termini di riproduzioni in radio e in streaming sulle piattaforme musicali, come Spotify Italia, confluendo nelle vendite.











