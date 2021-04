Annalisa/ Il sogno del tour: “Il 2021 sarà il mio anno”

Sono stati dieci anni ricchissimi di avventure musicali, quelli che hanno visto Annalisa passare dai banchi della scuola di Amici (dove questa sera tornerà in qualità di ospite) al palco più prestigioso dell’Ariston, prima nel 2013 con Scintille (all’epoca si classificò nona), poi nel 2015 con Una finestra tra le stelle (quarta), nel 2016 con Il diluvio universale (undicesima), nel 2018 con Il mondo prima di te (terza) e infine quest’anno con Dieci (in settima posizione). La sua esperienza più bella, comunque, risale al 2018: “Il mio ricordo più prezioso legato al Festival di Sanremo riguarda l’ultima mia partecipazione”, ha fatto sapere la cantautrice savonese in un’intervista del 17 febbraio rilasciata a Radio Italia. Quando scoprì di essere sul podio avvenne ‘in’ lei e ‘intorno a’ lei un’esplosione di gioia: “Quello è stato un bellissimo momento con tanto di urletti, feste, abbracci… Cavolo, mi piacerebbe tornare a quel momento! Anche per l’abbraccio con tutta la squadra in camerino, è stato davvero un momento bellissimo”.

Amici 2021 Serale/ Eliminato, diretta 6a puntata: Serena vs Alessandro e lite tra..

Annalisa festeggia dieci anni di carriera

Il titolo del suo nuovo singolo, Dieci, è particolarmente significativo per lei: dieci sono (anche) i suoi anni di carriera. “Chiaramente è stato un caso il fatto che le due cose fossero collegate. La canzone è una canzone d’amore che diventa la mia dichiarazione d’amore alla musica, che condivido da dieci anni con le persone ma che è iniziata tanto tempo prima. Sono stati dieci anni ricchi di avventure, di soddisfazioni e mi auguro che siano solo i primi dieci”. Per inciso, Annalisa ha un buon rapporto con i numeri e anche con la matematica, essendo laureata in materie scientifiche e in particolare in Fisica: “Spesso, in situazioni di ansia o nervosismo, i numeri mi fanno stare serena”, racconta Annalisa. “Molto spesso mi rifaccio ai numeri, vado a informarmi e mi tranquillizzo”.

Deddy e Rosa, Amici 2021/ Arisa svela: "Lei è gelosissima, gli ha vietato di..."

I nuovi progetti di Annalisa

Il 2021, insomma, è un anno e un numero molto importante per Annalisa, se non altro perché è quello in cui compie artisticamente dieci anni. Ma il ‘suo’ 2021 non si limiterà ai festeggiamenti già avvenuti sul palco dell’Ariston: sul tavolo ci sono già moltissimi progetti legati a un futuro piuttosto prossimo (nel senso di ‘vicino’): “Ci sono un sacco di cose che voglio fare nel 2021, tantissime!”, anticipa Annalisa. Quando l’ha annunciato si riferiva non solo a Sanremo, ma anche al progetto di “portare ancora in giro la mia musica”, “far sentire canzoni nuove”… “Mi auguro di poter tornare dal vivo in qualche modo”, prosegue, “con tutte le accortezze del caso, poi devo girare dei video… devo fare un sacco di cose. E una delle cose è anche il ‘Party sulla Luna’… io sono convinta… in teoria dovrebbe farsi… secondo me, si fa!”.

LEGGI ANCHE:

Perla Blu, Arisa stuzzica Zerbi sul locale citato ad Amici 2021/ Dono speciale per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA