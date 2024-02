Annalisa in crisi dopo la vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024?/ Il video della reazione è virale!

Annalisa arriva terza a Sanremo 2024: la reazione della cantante

Ieri sera si è conclusa la 74esima edizione del Festival di Sanremo, con un boom di ascolti davvero straordinario. A trionfare sul palco dell’Ariston Angelina Mango con il brano La Noia, seguita da Geolier al secondo posto e da Annalisa con Sinceramente.

Proprio quest’ultima era, ex allieva di Amici, era data tra le favorite alla vittoria considerato anche lo straordinario successo dell’ultimo anno: record di ascolti per Mon Amour e Bellissima. Nonostante il suo brano sia arrivato dritto al cuore del pubblico e della critica, l’artista non è riuscita a trionfare. La sua reazione durante la premiazione di Mango non è sfuggita al web.

Annalisa la reazione alla vittoria di Angelina Mango? Il video è virale

L’artista si è classificata al terzo posto, una consolazione per i fan che però speravano di vederla vincere sul palco dell’Ariston. La delusione è stata abbastanza evidente anche per la stessa artista che, se da un lato ha applaudito la sua collega, dall’altro non è riuscita a nascondere la delusione.

Sul web, nelle ultime ore, è circolato un video che mostra la cantante molto provata dal mancato trionfo. Occhi rossi al limite del pianto e uno sguardo malinconico che fa trasparire tutta la delusione per non aver raggiunto quel traguardo per cui ha tanto lavorato nel corso dei mesi. I fan si sono preoccupati molto per l’umore della loro beniamina, tanto che più di un utente ha chiesto come stesse l’artista dopo la premiazione. Ecco, di seguito, il video della reazione di Annalisa.

io adesso mi AMMAZZO datemi sue notizie ditemi come sta pic.twitter.com/p4jZOxZCNA — stemas 🫒 (@jadestuxedo) February 11, 2024













