Annalisa in lacrime perché non ha vinto Sanremo 2024? Arriva il chiarimento/ “Un po’ di tensione scaricata”

Annalisa parla delle presunte lacrime sul palco di Sanremo 2024: “Idea sbagliata”

Il Festival di Sanremo 2024 si è concluso con la vittoria di Angelina Mango seguita da Geolier mentre solo terza si è classificata Annalisa con il suo brano Sinceramente. Subito dopo la finale, però, sui social è inziato a circolare un video di pochi secondi in cui si vede l’artista piangere e subito in molti hanno iniziato a chiedersi: Annalisa era in lacrime per la mancata vittoria a Sanremo 2024? A chiarire cos’è successo ci ha pensato la diretta interessata in Conferenza Stampa.

“Le lacrime sul palco? Girano due secondi di un contesto più lungo e uno si può fare un’idea sbagliata.” ha premesso Annalisa che poi ha spiegato: “Invece dentro di me c’era molta gioia e soddisfazione. Un po’ di tensione è normale in questi momenti, però ero tranquilla, felice e serena.” L’artista ligure ha dunque chiarito che le sue lacrime erano dovute all’emozione ed alla tensione delle cinque serate intense appena trascorse non di certo di delusione per la mancata vittoria al Festival di Sanremo 2024.

E sempre durante la conferenza stampa Annalisa ha commentato anche il suo terzo posto nella classifica finale di Sanremo 2024 facendo un bilancio più che positivo sull’esperienza: “Abbiamo fatto un percorso bello e ne approfitto per congratularmi con questi due ragazzi. Ci sono numeri bellissimi per tutti. […] Io rifarei tutto così. Contenta di come sono salita sul palco, della risposta delle piattaforme, delle radio. Va tutto molto bene e un sacco di concerti da fare. Molto molto soddisfatta”

E come molti altri artisti, inoltre, ieri Annalisa è stata ospite a Domenica In da Mara Venier, tra complimenti e sensazioni a caldo posto Festival di Sanremo 2024, Annalisa ha confessato di essersi divertita e di essere contenta della sua performance. Adesso è proiettata sul futuro, sui concerti e sul successo enorme di quest’ultimi due anni ha ammesso: “Ci ho messo un po’ però così è più bello, è più solido.”













