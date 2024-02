Annalisa incinta? I sospetti sui social/ Sanremo 2024: “Niente scale, pancino…” ma lei aveva chiesto tatto

Annalisa incinta? Questo l’ultimo tormentone che corre sui social durante la prima serata del Festival di Sanremo 2024. In particolare su X, ex Twitter, dove appena è apparsa l’artista sul palco dell’Ariston sono cominciate a circolare domande e supposizioni. Durante l’esibizione molti telespettatori avrebbero raccolto alcuni di quelli che ritengono essere indizi: “Secondo me Annalisa è incinta perché non ha fatto le scale e si vede un po’ di pancetta”.

Un altro utente aggiunge altri dettagli: “Non scende le scale, Tacco basso, Giacca che copre tutto, Balla sul posto”. I commenti sono tutti di questo tenore: “Ma Annalisa è incinta? Niente scale e mi sembrava di intravedere un po’ di pancina”. C’è addirittura chi ormai è convinto che l’artista sia in dolce attesa: “Annalisa, non ci avevi detto che era un duetto… è incinta!”.

LA RECENTE SMENTITA “BISOGNA AVERE TATTO”

La cicogna è in volo per Annalisa? Non è la prima volta che se ne parla. Infatti, la diretta interessata nel settembre scorso intervenne per smentire tutto. I rumors sulla presunta gravidanza arrivarono dopo il matrimonio in gran segreto ad Assisi col top manager Francesco Muglia. Quindi, molti pensarono che la coppia avesse deciso di allargare la famiglia. Un video sui social, relativo ad una esibizione a RDS Summer Festival, iniziò a girare sui social e ad alimentare le voci, poi spente dalla stessa Annalisa. “L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco”.

Poi in un’intervista al settimanale F Annalisa si lasciò andare ad uno sfogo per spiegare che si tratta di una questione delicata: “Non è normale, non dovrebbe esserlo. È una cosa delicata. E non è scontato che tutti facciano le stesse scelte. Tra l’altro possono anche esserci dei retroscena complicati. Ci vorrebbe un po’ di tatto”. Inoltre, aveva messo le cose in chiaro: “Io un figlio lo vorrei, ma per ora non è ancora successo. Se arriverà sarò contenta. Ma soprattutto sarò io a dirlo”.

Annalisa è incinta e nessuno me lo leva dalla testa pic.twitter.com/Vi1mhfBpBF — Accidia✨ (@Rosy0061) February 6, 2024

raga ma perché sto leggendo del fatto che annalisa non ha fatto le scale perché potrebbe essere incinta? IO SCIOCCATA #Sanremo24 pic.twitter.com/zuAjYXhxRy — nana 🧝🏼‍♀️🏎️🏁 (@IreneFerrari19) February 6, 2024













