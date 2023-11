Annalisa incontra Morgan a X Factor 2023/ Faccia a faccia dopo la gaffe su ‘Bellissima’: scontro in diretta?

Annalisa ospite a X Factor: dopo gli scontri a distanza incontrerà Morgan

Annalisa sarà ospite nella prossima puntata di X Factor dove ci sarà un inatteso incontro con Morgan. Per i pochi che non lo sapessero, durante la prima puntata live di X Factor Morgan, cantautore e giudice del talent, aveva criticato il celebre brano della cantante ex di Amici Bellissima, brano che era stato assegnato da Ambra Angiolini ad un suo allievo. Senza mezzi termini, il cantautore aveva bollato il pezzo come ‘di una banalità incredibile’, una canzone che ‘non è niente di che dal punto di vista armonico’ e infine infierendo dicendo ‘dal punto di vista musicale neanche esiste’. Insomma Morgan aveva stroncato il pezzo di Annalisa. La cantante non ha mai replicato alle frasi del collega, ma adesso Annalisa e Morgan saranno faccia a faccia a X Factor, come si comporteranno?

Dopo le frasi di Morgan tutt’altro che lusinghiere sulla canzone Bellissima di Annalisa, se da una parte l’interprete del brano ha preferito il silenzio, dall’altra a difendere la sua opera è intervenuto il produttore Davide Simonetta. Il produttore con un post su X (ex Twitter) aveva voluto attaccare frontalmente Morgan pur senza citarlo: “Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido.” E non è tutto perché successivamente anche Francesca Michielin durante un suo concerto, insieme ad Ambra Angiolini, aveva voluto rispondere a suo modo a Morgan cantando il brano di Annalisa.

Annalisa ha annunciato nelle scorse ore che sarà tra gli ospiti di X Factor nella puntata del 16 novembre. La cantante stessa, infatti, attraverso una storia Instagram ha annunciato che giovedì prossimo sarà ospite nel talent di Sky Uno per presentare il suo nuovo singolo dopo l’ultimo uscito Ragazza Sola. La cantante non si è sbilanciata molto non ha voluto anticipare nulla neanche il titolo ma ha sottolineato che sicuramente sarà una figata bellissima.

Annalisa, infine, per evitare possibili fraintendimenti sulla sua ospitata a X Factor, sempre attraverso i suoi social ha chiarito: “Ci sto lavorando già da un po’. Non vedo l’ora. So che non serve specificarlo ma questa cosa è organizzata da settembre non dalle ultime settimane.” Insomma per ascoltare in anteprima il nuovo singolo di Annalisa, dopo il successo straordinario di questi giorni al Forum e soprattutto per vedere come si comporterà Morgan dopo le sue frecciate non resta che attendere la prossima puntata di X Factor giovedì 16 novembre.

