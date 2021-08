Annalisa/ Look mozzafiato per Il ritorno sul palco del Battiti Live con “Movimento Lento”

Esistono circa 200 aggettivi per descrivere una voce, ma nessuno ci è sembrato adatto a rappresentare quella di Annalisa Scarrone, una delle cantanti italiane più acclamate di questi ultimi anni, sia dal pubblico che dalla critica. Flautata, armonica, penetrante, cristallina e chissà cos’altro si potrebbe dire dell’incredibile espressione vocale di Nali (questo uno dei soprannomi con cui Maria De Filippi amava chiamarla durante l’edizione del 2011 di Amici, talent show a cui la cantante savonese prese parte, giungendo fino alla serata finale). Ma Annalisa non ha solo il dono di un talento musicale infinito, bensì ha la fortuna di possedere anche un’altra caratteristica, un “dettaglio” che colpisce chiunque la osservi, ad esempio, mentre percorre il tragitto che da dietro le quinte la porta al centro del palco, davanti al microfono, prima della sua esibizione. Parliamo del suo fisico spettacolare, assolutamente all’altezza della sua voce.

Nelle sue ultime apparizioni televisive (quelle del “Radio Norba Cornetto Battiti Live“) ha sfoggiato le sue gambe pazzesche sotto un paio di minigonne mozzafiato e con i suoi grandi occhi verdi e i capelli rosso fuoco ha mandato in tilt buona parte del pubblico davanti alla tv. Finalmente felice di poter cantare “live” di fronte a tantissima gente, Annalisa, ha raccontato in una delle sue ultime interviste a LaNostraTv.it, quanto sia stato difficile il lungo periodo trascorso senza il contatto diretto con i suoi fans: “I mesi durante i quali non è stato possibile condividere la mia musica con il pubblico sono stati, per me, decisamente pesanti“.

“Nuda 10” e i 10 anni di carriera

Durante le sue esibizioni al recente “Battiti Live 2021” Annalisa si è mostrata davvero in splendida forma e seguitissimi sono stati i suoi interventi, sia da sola che in duetto con Federico Rossi (il Fede di Benji & Fede), con la loro “Movimento lento” che in questo momento è una delle canzoni più ascoltate dell’estate. Da quando si sono allentate le rigide norme di sicurezza, la splendida cantante ligure si è buttata a capofitto nella promozione del suo ultimo album, “Nuda 10“, uscito qualche mese fa. Si intitola in questo modo perché vuole celebrare i dieci anni di carriera di Annalisa in una sorta di “messa a nudo” della cantante, dal punto di vista artistico e personale. All’interno dell’album, oltre al sanremese “Dieci” e al “Movimento lento“, cui accennavamo prima, sono incisi anche gli inediti “Amsterdam” e “Eva + Eva“, la cover di “La musica è finita“, storico brano della Vanoni, e due splendide rivisitazioni: “Alice e il blu” e “Il mondo prima di te” con Michele Bravi.

Sempre riservatissima sulla sua vita privata, Annalisa non ufficializza ancora la sua presunta relazione con Marian Richero, un giovane di origine bulgara che gravita nel mondo delle radio. Diversi “rumors” li presentano come una vera e propria coppia, ma Annalisa mantiene ancora il suo riserbo. Staremo a vedere!

Il suo Tour Estivo “Nuda10 Open Air”: le prossime date

Parlando del suo lato professionale, è già partito il tour estivo intitolato “Nuda10 Open Air”. Grandissimo è stato il successo in occasione delle serate che l’hanno già vista sul palco di alcune località d’Italia. Queste le prossime date: 5 agosto a Cervere (CN) – Wake Up Festival – Anfiteatro dell’Anima; 7 agosto a Campomarino di Maruggio (TA) – Campo Sportivo; 8 agosto: a Marina di Ginosa (TA) – Piazza Croce Rossa; 11 Agosto a Petrosino (TP) – Stadio Comunale; 13 agosto a Offida (AP) – Piazza del Popolo; 11 Settembre a Codigoro (FE) – Codishow Parco.

