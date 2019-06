ANNALISA: “MARIA MI HA RIMPROVERATA DURAMENTE”/ Dalla De Filippi ho imparato a…”

Sono passati ormai anni da quel 2010 che ha cambiato per sempre la sua vita ed oggi, Annalisa Scarrone, considerata una delle voci più belle ed eleganti della musica italiana, a pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo singolo, Avocado Toast, ai microfoni del settimanale Grazia, si racconta in modo più intimo svelando anche i retroscena del suo rapporto con Maria De Filippi. La regina della televisione italiana è legata tantissimo alle sue creature. Grazie ad Amici, infatti, è iniziata la carriera di quelle che sono le cantanti più amate degli ultimi anni. Accanto ad Emma Marrone e Alessandra Amoroso si piazza di diritto anche Annalisa che confessa di essere stata rimproverata dalla De Filippi, ma di aver imparato anche tanto da lei. «I suggerimenti su cui ho lavorato di più sono quelli di Maria De Filippi, che riguardano il mio modo di essere. Con lei ho imparato a rispettare la paura», dice.

ANNALISA SCARRONE: “MARIA DE FILIPPI MI HA INSEGNATO A RISPETTARE LA PAURA”

A 33 anni, Annalisa Scarrone confessa di essere finalmente in grado di svelare anche la parte più intima di se stessa. «Sto rivelando la parte di me che nessuno vede – spiega Annalisa -, c’è il racconto dell’intimità, ciò che succede quando non appari sui social, quando sei quella che conosci solo tu. Nella foto ideale del disco non voglio mettere solo l’immagine bella, quella che pubblicheresti su Instagram, ma anche la parte che non mostri agli altri». Molto riservata, la cantante confessa di essere molto cambiata anche se svela poco di sè: «Ma sono molto cambiata. Ho imparato a preoccuparmi meno, a essere più tranquilla e diretta». Infine, sua propria vita privata, confessa: «Io sono uno spirito libero, ma non per questo sono single. C’è una persona che capisce il mio bisogno di essere libera. Di andare e tornare. Con lui mi piace vivere il gruppo di amici, sentirmi parte di una famiglia, esterna al mio mondo, quello della musica. Con loro non sono Annalisa la cantante», conclude.

