Grandi ospiti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Annalisa Minetti è intervenuta nel programma di Canale Cinque, raccontando la sua fase di vita: “Sono in un momento in cui ho bisogno di stare un po’ a terra. Essere fragili è una ricchezza, però sono stanca di tante cose. E’ successo che sono andata talmente in crisi da individuare una grande insoddisfazione, avevo bisogno di respirare un’aria diversa da quella che stavo respirando. Ho vissuto il ruolo di madre intensamente, non mi sono presa di cura come avrei avuto bisogno di fare invece. Mi sono presa cura di Michele, ma sono mancata come moglie, ho perso complicità. Ho deciso di interrompere questa relazione, non mi sono trovata più capace di dare, alla fine ho mollato il colpo completamente, non ho avuto voglia di combattere nonostante lui mi abbia chiesto di farlo”.

Sulla fine del matrimonio con Michele, Annalisa Minetti ha confidato: “Ho ceduto alla consapevolezza che ogni tanto bisogna chiudere un capitolo, bisogna avere il coraggio di scegliere. Io ho grande rispetto di Michele. L’ho sempre amato, magari ora riuscirò ad essere un’ottima amica e complice, nostra figlia è serena come noi gli dimostriamo di essere, è una bambina che ama molto i suoi genitori”.

Sempre nel salotto di Verissimo, Annalisa Minetti ha colto l’occasione per raccontare la separazione dal marito Michele.

“Io sono una che cerca sempre soluzioni, alla fine c’è sempre, mi dispiace di non essermene resa conto. Fino a quando stavamo insieme ho evitato il problema, tutti noi litighiamo, c’erano tanti silenzi e tanti ‘va bene cos’, tanti ‘ci pensiamo domani’ e alla fine è arrivato e non mi sono sentita pronta”. Già in passato Annalisa Minetti aveva affrontato una separazione: “Pensavo anche lì di essere forte abbastanza, con Genni ci siamo fatti del male all’inizio e poi abbiamo compreso che c’era un affetto che non doveva smettere di esistere. Ho sofferto di attacchi di panico, mi sono ritrovata da sola in casa con mio figlio e pensavo che il fatto di non vedere potesse essere un problema”.

