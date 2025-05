Artista famosissima e poliedrica, Annalisa Minetti ha sempre dimostrato di non volersi arrendere nemmeno di fronte alla malattia che da qualche tempo l’ha resa completamente cieca. Si è trattato di una patologia che non le ha lasciato scampo e che con il passare degli anni le ha tolto alcune delle gioie più grandi, come quella di veder crescere i suoi figli. Qualche tempo fa, a Libero Magazine aveva dichiarato di avere ancora diversi sogni nel cassetto, ecco di cosa si tratta.

Gue Pequeno, incidente al concerto al Forum di Assago/ Cade in una botola: "Ho rischiato di morire"

“Ero ormai da tempo preparata a questo epilogo ma la resilienza che mi contraddistingue mi permette con profonda serenità di affrontare il futuro“. Così Annalisa Minetti aveva parlato riguardo alla sua confessione su Verissimo. In tutto il trambusto della malattia non è mancato il sostegno dei figli, che le hanno dato la forza per affrontare il dramma della cecità. Di certo non esclude un ritorno in televisione, e anzi, forse lo spera proprio: “Se devo scegliere preferisco la coach di Amici perché credo nella formazione“, risponde al giornalista di Libero che le ha chiesto quale ruolo vorrebbe interpretare sul piccolo schermo.

Rosalie Van Breemen, chi è mamma di Anouchka Delon? Nuovo marito Roberto Agostinelli/ "Amava davvero Alain"

Annalisa Minetti, anche la sorella Francesca ha un problema alla vista

Non solo ad Annalisa Minetti piacerebbe essere la coach di Amici, ma vorrebbe anche far parte dei big di Sanremo, ancora una volta dopo tanti anni. Ancor di più, vorrebbe vestire i panni di conduttrice. Non tutti sanno poi che la famosa cantante ha una sorella alla quale è molto legata, Francesca Minetti alla quale ha fatto da seconda mamma durante l’infanzia. Insieme hanno affrontato il difficile decorso della malattia dato che anche la sorella ha iniziato in piena adolescenza ad avere grossi problemi alla vista e lei come gli altri fratelli sono stati sottoposti a moltissimi esami per tenere sotto controllo la patologia.