Annalisa Minetti e la perdita della vista/ “Il dolore più grande è non poter veder crescere i miei figli”

Annalisa Minetti, 46 anni, ha rilasciato una lunga intervista a Gente toccando vari argomenti che vanno dalla maternità, alla disabilità fino alla perdita totale della vista. La cantante soffre di una grave forma di retinite pigmentosa, che negli anni le ha causato la perdita della vista. “Mi fa ancora male. – ha ammesso nel corso dell’intervista – Non m’importa non poter più vedere gli alberi, la natura, è non vedere i miei figli crescere a farmi male. Quando mi dicono: ‘Che bella tua figlia!’, ‘Com’è diventato tuo figlio!’, mi prende un magone”.

La cantante ha due figli: Fabio, di 15 anni, avuto dall’ex compagno Gennaro Esposito, ed Elena, di 5, nata dal matrimonio con Michele Panzarino. Proprio a proposito della maternità ha dichiarato: “Ho messo a tacere gli sciocchi, chi pensa che la maternità sia diritto solo dei normodotati. Mettere al mondo i figli per me è stato un atto d’amore”.

Nonostante le tante difficoltà, Annalisa Minetti non è disposta a fermarsi. Basti pensare alle sfide televisive, al canto e allo sport: “La società ti dice che sei disabile, cioè senza abilità. – ha sottolineato – Credo, invece, che ognuno di noi abbia abilità, alcune più spiccate di altre, ed è necessario lavorarci su per svilupparle. Non vedo, ma il mio corpo ha fatto di più di quello che si poteva immaginare. Non vedo, però sento, tocco, vivo”.

Riguardo la sua passione smisurata per lo sport: “Quando corro e nuoto mi dimentico di tutto. Fare sport è come allenarsi a vivere. Lo sport è il mio psicologo, il mezzo per non impazzire vivendo nel buio e con cui ritrovo il mio equilibrio”. Ricordiamo che la Minetti pratica atletica leggera a livello agonistico ed ha un obiettivo di grande prestigio: partecipare alle paralimpiadi di Parigi 2024 nel triathlon.

