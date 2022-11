Annalisa Minetti e Manuela Villa “Amiche grazie a Marcello Cirillo”/ “Unite in tutto”

Annalisa Minetti e Manuela Villa sono intervenute in qualità di ospiti ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 28 novembre 2022. Le due, grandi amiche, hanno rivelato com’è nato il loro legame: “Ci ha fatto conoscere Marcello Cirillo, che stava organizzando alcuni concerti gospel. Abbiamo entrambe un grande amore per la vita e – ha proseguito Annalisa Minetti – mio figlio ci ha unito per sempre: Manuela, infatti, mi ha assistito durante il travaglio, è entrata in sala parto con me per farmi forza, anche se lei non aveva partorito così!”.

ANNALISA MINETTI E MANUELA VILLA: “MARCELLO CIRILLO CI HA UNITE”

Una sorpresa speciale ha riguardato Annalisa Minetti e Manuela Villa in studio da Serena Bortone: un videomessaggio da parte del fautore della loro amicizia, il sopra menzionato Marcello Cirillo, il quale ha ricordato la gravidanza della Minetti: “Quando Annalisa stava per partorire, io e Manuela eravamo suoi compagni di avventura nel tour gospel nelle chiese. Le chiedevamo di non spingere troppo con le note, perché il bambino poteva nascere lì… Tuttavia, lei se ne fregava completamente e il piccolo Fabio fortunatamente ha aspettato! Annalisa e Manuela sono due grandi artiste”.

