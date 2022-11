Annalisa Minetti e Manuela Villa/ “Noi grandi amiche, unite nella musica e non solo”

Annalisa Minetti e Manuela Villa sono state ospiti stamane degli studi del programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia. Le due artiste hanno scritto un romanzo assieme “Ultimo carosello”, e sono unite nella vita da una profonda amicizia: “La prima cosa che ci unisce è la musica – ha spiegato Manuela Villa – abbiamo un amico in comune, Marcello Cirillo, dovevamo fare dei concerti gospel, abbiamo unito le voci, abbiamo fatto concerti in tutta Italia e poi abbiamo avuto delle esperienze personali…”.

A quel punto ha preso la parola Annalisa Minetti: “Dopo i concerti ho iniziato ad avere le doglie e invece di chiamare mamma ho chiamato Manuela e lei mi diceva come dovevo comportarmi dicendo che aveva già avuto una gravidanza ma in realtà aveva fatto un cesareo…”.

ANNALISA MINETTI E MANUELA VILLA: “L’AMORE COME LE ALI DI UN ANGELO”

Poi Manuela Villa ha ripreso la parola: “Cosa abbiamo in comune oltre la musica? La tutela verso le donne, abbiamo sempre lottato per le donne in generale e abbiamo evidenziato le differenze fra persone, che in realtà non sono differenze, noi siamo molto simili e lo abbiamo riportato anche nel nostro lavoro. Il libro? L’abbiamo scritto per quello che abbiamo sentito dentro, ma io ci tengo a dire che la rapina (di cui si narra nel libro ndr) è un pretesto. Nel libro queste 5 donne vengono messe alla gogna dai media e dai social perchè il rapinatore ha questa bramosia di essere al centro dell’attenzione, tutto ciò che fa a queste donne lo mette sui social, quindi è un argomento d’attualità, la privacy finisce”.

Poi Annalisa Minetti ha aggiunto: “L’amore pesa tanto in tutte le cose che facciamo, in questo libro si parla di vari amori in tutte le sue vesti, l’amore è come le ali di un angelo, hanno piume e a volte delle lame”. Manuela Villa è stata poi incalzata sulla mancata, a volte, solidarietà femminile: “Se si parla lo stesso linguaggio esiste la sorellanza ed è bellissima, ma se hai frustrazioni e non riesci a trovare un escamotage per risolvere i propri problemi, è molto difficile essere solidali. L’attacco peggiore sui social mi viene dalle donne nonostante io difenda le donne in tv, e questa cosa mi fa impazzire”. Manuela Villa ha poi parlato del padre, il grande Claudio Villa: “Ringrazio mio padre che era stonato, mia mamma era stonata, diciamo che ho preso comunque il meglio dai due”.

