Annalisa Minetti/ Esibizione pronta per il nuovo torneo della D’Urso (Domenica Live)

La musica e lo sport sono due basi importanti della vita di Annalisa Minetti, come scrive in uno dei suoi ultimi post sui social. “Quando riesco a viverle entrambe, contemporaneamente, il mio cuore batte fortissimo”, aggiunge. L’occasione è legata al Trofeo Coni 2019 che l’ha vista intonare l’Inno d’Italia di fronte a diversi atleti di giovanissima età. Il pubblico però non dovrà attendere molto prima di assistere ad una nuova performance dell’artista, visto che Annalisa Minetti sarà fra gli ospiti di Domenica Live di oggi, 29 settembre 2019, e in particolare farà parte del torneo ludico e musicale che debutterà proprio in questa puntata. “Che se si pensa di migliorare il futuro del nostro Pianeta bisogna lavorare con i nostri ragazzi”, dice invece nelle Storie, condividendo una piccola clip del suo ultimo intervento a Formello, per l’evento Itaca 20.19 in cui si è parlato di bullismo nelle prigioni e della lotta per sconfiggere questa piaga, che passa anche attraverso lo sport. Una missione che Annalisa sente più che sua, come dimostrano i suoi ultimi interventi stampa. “Se solo avessimo la possibilità di entrare nelle scuole tutti i giorni”, ha dichiarato a Giornalettismo, pensando a come gli studenti oggi facciano lezione di Educazione Fisica solo per due ore a settimana.

ANNALISA MINETTI A DOMENICA LIVE

Annalisa Minetti ha scelto di fare della solidarietà il suo cavallo di battaglia. Non solo per quanto riguarda lo sport, ma anche grazie ai Progetti del Cuore di Livigno, per assicurare che famiglie in difficoltà, disabili e anziani possano avere un servizio di trasporto sociale gratuito. “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili”, dice durante la recente giornata nel paesino. Non si tratta dell’unica icona del piccolo schermo a supportare il progetto, dato che anche Maurizio Costanzo e Massimo Giletti risultano fra i sostenitori. Mamma a tempo pieno di due rampolli, moglie appassionata e cantante di talento, ex Miss e un cuore che batte così tanto per lo sport da aver deciso di ritornare a correre. Magari in previsione delle paraolimpiadi, ha detto a Repubblica quest’estate. “Un giorno spero di allenare, anche se in realtà vorrei diventare Ministro dello Sport”, aggiunge pensando di voler vedere un giorno il Paese valorizzare sempre di più le discipline atletiche e anche quella cultura del gioco che si è un po’ persa strada facendo.

