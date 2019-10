Annalisa Minetti/ “Fabrizio Frizzi mi aiutò molto, insegno ai ragazzi la resilienza”

Annalisa Minetti è stata ospite stamane del programma Storie Italiane di Rai Uno. La nota cantante e modella ha raccontato gli inizi della sua carriera, la partecipazione a Miss Italia e quindi il Festival di Sanremo: “Non mi aspettavo arrivasse il successo così in fretta – racconta chiacchierando con Eleonora Daniele – Miss Italia è stato il percorso che mi ha invogliato ad andare a Sanremo: Fabrizio insieme alla Merigliani chiesero proprio sul palco se c’era qualcuno disposto a darmi una possibilità e arrivò Sanremo. Lui in quell’occasione mi disse “Come vada, vada, io ti faccio cantare sul palco”. Io gli dissi che volevo cantare Caruso e lo spiazzai perché avevano preparato “Diamante”, ma poi abbiamo improvvisato ed è andato tutto bene. L’amore nella mia famiglia ha sempre regnato – ha proseguito la Minetti – sono stata una persona capace a non rinunciare all’aspetto più bello della vita, l’amore è una delle cose che non deve mancare mai soprattutto nella vita di una donna, e quando una donna si esprime con la forza dell’amore si può parlare di miracoli”.

ANNALISA MINETTI A STORIE ITALIANE

In studio passano quindi le foto della famiglia e dei figli della Minetti: “Il più piccolo ha un anno e mezzo. Quando rimasi incinta del secondo avevo paura di non poter partecipare a Tale e quale show, ma alla fine non ho avuto alcun problema ed ho potuto partecipare”. In studio c’è anche Alessi, direttore di Novella 2000: “La sua è una storia straordinaria che andrebbe studiato nelle scuole. Ogni volta che si è messa in gioco, da Sanremo, a Miss Italia, ad avere i figli, allo sport, ha sempre vinto, lei è un vero gigante ed è una donna che va presa come esempio per imparare come vivere”. La replica della Minetti: “Io vado spesso nelle scuole perché i ragazzi hanno bisogno di non essere giudicati nonché di capire come affrontare il disagio. La resilienza dovrebbe essere una materia didattica”.

