L’amore divampa nel salotto de La Volta Buona; questo il tema scelto oggi da Caterina Balivo per intrattenere i telespettatori e come sempre in compagnia di tanti ospiti. In particolare si parla di amori senza età, ma a colpire è un racconto imprevisto di Annalisa Minetti a proposito della recente fine del suo matrimonio con Michele Panzarino. Incalzata dalla conduttrice sul suo attuale stato sentimentale, la cantante è stata letteralmente un fiume in piena cogliendo di sorpresa anche la stessa Caterina Balivo.

Gennaro Esposito, ex marito di Annalisa Minetti: perchè si sono separati?/ La verità: "Ci hanno travolto..."

“Felicemente single? No, sogno sempre una storia d’amore quindi direi non proprio felice. Come sto adesso? Resisto, io credo nelle famiglie che durano a dispetto della coppia”. Inizia così Annalisa Minetti per poi lasciarsi andare ad un vero e proprio sfogo a proposito di qualcosa di spiacevole che è accaduto dopo l’annuncio della rottura con l’ex marito Michele Panzarino. “Mi è stato detto di tutto, io ho annunciato la separazione parlando bene del mio ex marito; da qui sono partiti dei turpiloqui: ‘Invece di correre e cantare pensa alla famiglia’, ‘Occhio non vede cuore non duole’, queste battutacce così”.

Annalisa Minetti a Verissimo: "Mi sono separata da mio marito Michele"/ "Non avevo più voglia di combattere"

Annalisa Minetti a La Volta Buona: “I figli vengono prima di tutto, la mia responsabilità…”

Annalisa Minetti non ha per nulla gradito le ingiuste offese ricevute sui social per la semplice condivisione di una sua scelta di vita; a suo dire, sarebbe stata presa di mira unicamente per essersi presa la responsabilità della fine del matrimonio con l’ex marito Michele Panzarino. “Sui social volevano sapere cosa sopportassi, quando in realtà gli amori a volte finiscono e basta. Mi ritengo sensibile e mamma, la mia responsabilità verso i figli è tutelare anche i miei ex mariti. In questo modo si può essere famiglia anche senza essere coppia”. La cantante, sempre a La Volta Buona, ha aggiunto: “In particolare mi hanno attaccato le donne, siamo educate al silenzio…”.