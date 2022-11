Annalisa Minetti: “Io e Manuela Villa grandi amiche”/ “Vicino a me durante il parto”

Manuela Villa e Annalisa Minetti: “Tra noi una grande amicizia”

Ospiti di RTL 102.5, Annalisa Minetti e Manuela Villa, hanno presentato il libro scritto a quattro mani, “L’ultimo carosello”. La Minetti ha spiegato che tra lei e Manuela c’è una grande amicizia che va avanti da tantissimi anni, che le ha portate a superare anche momenti difficili insieme: “Noi siamo due grandi amiche. Nella mia prima gravidanza ho voluto vicino Manuela quando ho partorito. È una vera amicizia fatta di grande sostanza. Ci sosteniamo sempre, non ci siamo fatte indurire dalla vita”.

Manuela Villa, parlando del libro, ha sottolineato: “C’è parte di noi in tutti i personaggi che abbiamo descritto. Ci siamo identificate in tutte le donne del nostro manoscritto. Ci conosciamo benissimo, abbiamo potuto rappresentare benissimo noi stesse e anche altre donne. Nella società spesso sono le donne ad attaccare prima le altre donne”. Annalisa ci tiene a specificare: “Dipende anche da quanta insicurezza ci sia. Avere amicizia tra donne è possibile. Quando non si ha un grande equilibrio possono esserci dei problemi“.

Manuela Villa e Annalisa Minetti: “Vi presentiamo il nostro libro”

Annalisa Minetti, ospite di RTL 102.5, ha poi descritto il libro “L’ultimo carosello” scritto insieme a Manuela Villa: “In realtà abbiamo avuto l’abilità di raccontare sei donne molto diverse, unite soltanto della capacità di non preoccuparsi di una soluzione ma abili di trovare una soluzione. Roberto, il protagonista, è vittima di una vita che l’ha talmente indurito che non gli ha dato la possibilità di amarsi e di amare. Le donne lo comprendono, aprono un dialogo con lui e si salvano. C’è anche una ragazza cieca che io ho voluto fortemente”.

Manuela Villa ha specificato che “Il libro uscirà il 25 novembre”. Lo stesso giorno ricorre la giornata dedicata alla violenza sulle donne. Non si tratta di una casualità: “È casuale fino a un certo punto. Tutto il progetto è stato lavorato per arrivare a questa data. Causale è stato il tipo di incontro che abbiamo avuto ma abbiamo voluto questa data”. Nel libro, infatti, si parla di donne forti, che riescono a superare varie avversità.











