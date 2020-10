Annalisa Minetti/ “La cecità? A 16 anni ho pensato al suicidio, ho sofferto tanto”

Carica e determinata, Annalisa Minetti è la seconda ospite dell’appuntamento di oggi, 8 ottobre, di Oggi è un altro giorno. La cantante dà un importante insegnamento nel corso della lunga chiacchierata con Serena Bortone, partendo col dichiarare che: “Non è scontato vivere, ci si deve abituare, è un fattore di equilibrio, di disagio, ne abbiamo tutti paura ma è la più grande opportunità. Io ho avuto la fortuna di vivere la cecità come un’opportunità.” Si tocca il tema della cecità, una realta con la quale sin da giovanissima ha dovuto confrontarsi: “Ho avuto la fortuna di vivere in una famiglia che si è allenata a vivere da subito. Io, mio fratello e mia sorella siamo affetti da questa malattia degenerativa. Abbiamo vissuto da subito le opportunità del dolore, che è un dolore intenso.”

Annalisa Minetti: “La sofferenza è un grande mentore”

Annalisa Minetti ha imparato a trarre grandi insegnamenti dal dolore: “La sofferenza è un grande mentore, la vita è fatta di sofferenza ed è in mille modi diversi. Noi l’abbiamo affrontata in famiglia”. Quando Anna Falchi in studio le chiede se ha però paura per i suoi figli, la Minetti confessa: “Loro non avranno la mia malattia perché ho fatto delle ricerche genetiche accurate.” Eppure sottolinea come il dolore non debba fare paura: “Io ho conosciuto la sofferenza vera, mi sono piegata a terra e ho battuto i pugni, ho subito bullismo, a 16 anni mi sono messa di fronte ad una finestra e ho pensato di buttarmi di sotto. Ne ho vissute davvero tante ma mi hanno fortificato. Oggi sono più forte”, conclude.



