Annalisa Minetti: “La cecità? Sto avendo una vita piena”/ “Per fortuna i geni dei miei figli non sono…”

Annalisa Minetti e la cecità

Annalisa Minetti si racconta in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più parlando della malattia che l’ha colpita quando era molto giovane e che ha cambiato tutta la sua vita. La cantante è affetta da retinite pigmentosa, un problema che purtroppo è ereditario e che l’ha spinta a sottoporre i figli Fabio ed Elena ad una serie di esami per capire se l’abbiano ereditata. Ai microfoni del giornalista Rolando Repossi, la Minetti ha svelato di aver ricevuto i risultati. Fortunatamente, i bambini non hanno ereditato la malattia:

Annalisa Minetti: "I miei figli 24 ore su 24 con me nonostante la cecità"/ "Vedere il loro viso mi manca"

“Per fortuna i loro geni non sono malati come i miei […] Fabio è stato il primo del quale ho avuto i risultati. Quelli di Eléna li ho avuti invece solo tre settimane fa”, ha svelato l’artista non nascondendo di aver vissuto dei momenti di nervosismo in attesa di ricevere i risultati.

Annalisa Minetti e la convivenza con la cecità

Annalisa Minetti, inoltre, ha ribadito che le condizioni della sua vista sono peggiorate nell’ultimo periodo: “La mia vista è peggiorata definitivamente in occasione di un’operazione all’addome dovuta ad un’ernia che andava asportata”. Tornando ai risultati degli esami dei suoi bambini, inoltre, ha aggiunto: “Se i risultati non fossero stati positivi, i miei figli avrebbero avuto comunque una vita piena di soddisfazioni, proprio come la sto avendo io” , le parole di Annalisa.

Annalisa Minetti e la perdita della vista/ "Il dolore più grande è non poter veder crescere i miei figli"

Facendo un bilancio della sua vita, infine, la Minetti ha ammesso di sentirsi soddisfatta. Forte e determinata, la Minetti conferma di essere una donna che affronta tutte le sfide che la vita le propone con grande forza.

