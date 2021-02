Annalisa Minetti, la retinite pigmentosa e figlia Elena/ Agli haters: “Ciechi senza figli? Io vedo l’amore..”

Annalisa Minetti ospite a Domenica Live con Elena tra le novità sulla sua retinite pigmentosa e le polemiche social

Barbara d’Urso annuncia che a Domenica Live oggi tornerà Annalisa Minetti con delle novità sulla sua malattia e non solo. Sembra che la bella cantante tornerà di nuovo a parlare di quelli che sono gli sviluppi della sua retinite pigmentosa che le è stata diagnosticata quando aveva 18 anni. Non è la prima volta che l’artista parla della sua malattia sottolineando il fatto che, in barba alle polemiche, lei di sicuro che non si lascia abbattere provando a fare tutto quello che deve magari con un aiuto, ma tentando di fare tutto da sola nella speranza che la ricerca possa alla fine regalarle una nuova speranza. Lei stessa ha raccontato di aver conservato il cordone ombelicale della sua seconda figlia, la piccola Elena, proprio in attesa che la ricerca sulle staminali possa venire in aiuto. Secondo quanto rivelato Barbara d’Urso sembra però che Annalisa Minetti avrà modo di rispondere anche alle continue polemiche che la riguardano.

Annalisa Minetti sotto accusa “Cieca non avrei messo al mondo un secondo figlio..”

In molti sui social le hanno dato contro perché, nonostante la sua malattia, abbia deciso di avere una figlia. Annalisa Minetti, oggi 42enne, è finita nell’occhio del ciclone proprio per via della sua disabilità e di come la affronta tutti i giorni cercando di essere “normale”. Sono proprio queste le accuse che continuano a rivolgerle al grido di “Certo, cieca… non avrei messo al mondo un secondo figlio” e ancora “E certo non vorrei far cose oltre la normalità solo per apparire normale. È una persona piena di sé”. I commenti pieni di odio sono finiti nel mirino dello scrittore e attivista Iacopo Melio che ne ha poi denunciato la vicenda su Facebook con la cantante pronta a replicare: “Io vedo l’amore mentre gli haters no”. Cosa risponderà a queste polemiche oggi pomeriggio ospite a Domenica Live proprio con la sua bambina?



