ANNALISA MINETTI E IL MARITO MICHELE PANZARINO/ Lui: “Se non l’avessi conosciuta non mi sarei sposato”

Annalisa Minetti torna a raccontarsi a Verissimo. La cantante, ex modella e oggi anche dottoressa, essendosi appena laureata, ha parlato della sua sorella morta: “Barbara ha vissuto poco e mia mamma ha dovuto anche vivere ed elaborare questo lutto, che è ciò che più fa male ad un genitore. Io non mi ricordo niente di quel giorno, credo sia una di quelle porticine che si è chiusa per difenderti dal dolore.”

Ha quindi parlato della cecità e del rapporto con i suoi genitori: “Se ho questa forza è perché i miei genitori lo facevano già e perché mi sono detta che non sono nessuno per dare loro un dolore enorme. Io ho deciso per amore loro di non sprecare la mia vita, questo grande dono che mi hanno fatto. Non volevo sprecare la mia opportunità. Questo amore folle per la vita non sarebbe stato sostenuto forse dalla Annalisa che vedeva, io ho imparato a guardare con gli occhi del cuore.” In studio ha fatto poi il suo ingresso il marito Michele, che di lei ha detto: “Sono onorato di starle vicino. Conoscerla mi ha cambiato completamente la vita, senza lei difficilmente mi sarei sposato. Lei mi ha stravolto.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Michele Panzarino, fisioterapista e ricercatore scientifico presso l’Università telematica San Raffaele di Roma, è noto non solo per i suoi successi accademici ma anche per essere il marito della talentuosa cantante e atleta Annalisa Minetti. La loro storia d’amore è nata da una comune passione per lo sport, che li ha uniti durante la preparazione sportiva della cantante con la Nazionale di Paraciclismo per i mondiali. Prima di incontrare Panzarino, Annalisa Minetti aveva condiviso la sua vita con il calciatore Gennaro Esposito.

Tuttavia, le loro strade si sono divise e la Minetti ha voltato pagina, al fianco di Michele, che inizialmente le si è avvicinato per motivi professionali. Dunque, l’inizio della loro relazione è stato caratterizzato da Michele che prendeva in cura Annalisa per i suoi problemi fisici. La cantante, in un’intervista di qualche tempo fa, ha dichiarato: “All’inizio mi ha preso in cura per i miei problemi al tendine di Achille. E mi ha letteralmente messo in piedi. Solo molto dopo, a fine 2014, abbiamo cominciato a uscire, a frequentarci”.

Le nozze tra Michele Panzarino e Annalisa Minetti, la nascita di Elena Francesca

La proposta di matrimonio di Panzarino è stata altrettanto unica. Organizzò una serata romantica per far uscire Annalisa dal ritiro della Nazionale di Paraciclismo prima dei Mondiali e, in un momento magico, le chiese di sposarlo. Annalisa e Michele hanno coronato la loro storia d’amore con il matrimonio nel 2016. Nel 2018, la coppia ha affrontato una dolorosa perdita con un aborto spontaneo, ma poco dopo è giunta la gioia della loro vita: la figlia Elena Francesca, nata a fine marzo 2018.

Michele Panzarino, con quattro lauree e numerose pubblicazioni scientifiche, è una figura di spicco nel suo campo. Oltre alla sua carriera accademica, è anche il presidente dell’ANCS (Accademia Nazionale di Cultura Sportiva) e responsabile dell’Active Ageing dell’ACSI.











