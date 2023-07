Annalisa Minetti: “Mio marito mi rende felice e sicura”/ “Olimpiadi Parigi ’24 un obiettivo”

La grande cantante e atleta paralimpica Annalisa Minetti, è stata intervistata stamane dal programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate, in diretta televisiva. Si parla del Festival di Sanremo in studio, e l’artista, che ha vinto la kermesse dell’Ariston, ha esordito dicendo: “Ero acerba, ingenua, incosciente, me la sono goduta appieno perchè non avevo paura di niente, l’unico mio pensiero era quello di vincere per poter convincere mio papà che quello sarebbe stato il mio lavoro e non era solo un hobby”.

“Senza te o con te era dedicato al mio ragazzo dell’epoca – ha proseguito Annalisa Minetti – che in quel momento aveva vissuto con me un’esperienza di vita, lui mi ha accompagnato in questo viaggio e mi ha fatto abituare, poi in qualche modo quel sentimento si è involuto e ci siamo lasciati, e poi mi sono innamorata di un altro ragazzo. Adesso abbiamo Con te che è il mio nuovo marito e compagno che mi sta rendendo felice e sicura”.

ANNALISA MINETTI: “MI STO DEDICANDO TANTO ALLO SPORT”

Annalisa Minetti ha quindi parlato dello sport, lei che è una grande atleta: “Mi sto dedicando tanto allo sport, a me piace la formazione, la fatica, gli allenamenti durissimi e anche a 47 anni ripaga molto la costanza, la determinazione, il dedicarsi tanto. Oggi mi convincono che si può fare ancora e che forse Parigi ’24 ci potrebbe essere nella mia vita con questa famiglia del triathlon che è davvero incredibile”.

“E’ faticoso Serena – ha proseguito Annalisa Minetti – è molto faticoso perchè fai 800 metri di nuoto e poi 20 km di bicicletta e poi 5 km di corsa che sabato scorso abbiamo fatto con 40 gradi a Bracciano, però poi sali sul podio e speri di aver alzato dal divano tante persone, non è importante arrivare per primi ma dare valore al percorso, e questo è quello che vorrei che facessero i ragazzi”.

