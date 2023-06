Annalisa Minetti: “Non vedo più. Ora è tutto nero”/ “Rosico perché non posso più vedermi”

Annalisa Minetti e la rivelazione sulla vista

Annalisa Minetti, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La verità, confessa di aver perso totalmente la vista. Sin da quando è entrata nel mondo dello spettacolo, la Minetti ha parlato spesso dei suoi problemi di vista. In passato, la Minetti ha sempre raccontato di riuscire a vedere delle ombre. Purtroppo, nell’ultimo periodo, la situazione è totalmente cambiata. Oggi, infatti, la Minetti non vede più neanche le ombre: davanti a lei c’è il nero totale come ha raccontato lei stessa a Giulia Cazzaniga.

“Un po’ rosico, che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta, e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora non (vedo, ndr) più, nero totale. L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando, ma neanche me ne accorgo a questo punto. (…) Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce. Faccio quel che posso”, ha raccontato.

Annalisa Minetti e lo sport

Annalisa Minetti non si arrende e tira fuori le unghie come ha sempre fatto per tutta la sua vita. Oltre a dividersi tra famiglia e mondo dello spettacolo, infatti, la Minetti si dedica anche allo sport con cui lancia un messaggio d’inclusione importantissimo. “Inclusione è però uno stile di vita, una cultura, non basta parlarne soltanto. Penso che l’attività motoria sia uno strumento molto efficace per insegnarla ai giovanissimi. Mi pare invece che stiamo dividendo il mondo per categorie, e non per persone, che hanno ciascuna un valore. Omosessuali, persone con ritardo cognitivo, non vedenti… Si divide, non si unisce”, le parole della Minetti.

Un esempio di forza e determinazione quello della Minetti che non si è mai arresa davanti alle difficoltà e continua a lottare con tutta se stessa dando un esempio importante a tutti.











