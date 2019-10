ANNALISA MINETTI/ Pronta a vestire i panni di Mary Poppins (Domenica Live)

ANNALISA MINETTI, PRONTA A DIVENTARE MARY POPPINS

Annalisa Minetti non potrà mai dimenticare quel momento in cui le porte del Festival di Sanremo si sono aperte per accoglierla. “Fabrizio insieme alla Mirigliani chiesero proprio sul palco se c’era qualcuno disposto a darmi una possibilità e arrivò Sanremo”, racconta a Storie Italiane parlando di Fabrizio Frizzi e di come tutto sia stato possibile proprio grazie all’intervento del conduttore. “Lui in quell’occasione mi disse ‘Come vada, vada, io ti faccio cantare sul palco’. Io gli dissi che volevo cantare ‘Caruso’ e lo spiazzai perché avevano preparato ‘Diamante’, ma poi abbiamo improvvisato ed è andato tutto bene”, continua la cantante. Oggi, 13 ottobre 2019, Annalisa Minetti sarà invece ospite di Domenica Live in una veste inedita. Come sappiamo dalle piccole anticipazioni rivelate negli altri contenitori di Canale 5, l’artista è pronta a mostrarsi nei panni di ballerina grazie alla rappresentazione di una delle scene più iconiche di Mary Poppins. Tenendo per mano due piccoli ballerini, l’artista farà una coreografia con tanto di ombrello, sulle note di Un poco di zucchero, la canzone diventata tormentone proprio grazie alla pellicola sull’istitutrice interpretata da Julie Andrews nel ’64.

ANNALISA MINETTI E L’IMPEGNO SOCIALE

Da Miss Italia a Sanremo, di strada ne ha fatta davvero tanta Annalisa Minetti, la cantante dai molteplici successi inaspettati. In parallelo alla sua carriera artistica, Annalisa non dimentica mai di volgere lo sguardo verso i più giovani con disagi. “Vado spesso nelle scuole perché i ragazzi hanno bisogno di non essere giudicati nonché di capire come affrontare il disagio”, continua, “la resilienza dovrebbe essere una materia didattica”. In questi giorni tra l’altro la Minetti ha festeggiato grazie a un traguardo conquistato dalla Fevoss, il gruppo che si occupa di trasporto di disabili, anziani e persone sole verso i luoghi di cura. Grazie al Progetto del cuore, supportato proprio da Annalisa, è stato recapitato all’associazione in comodato d’uso un nuovo pulmino che verrà usato per il trasporto dei disabili nelle scuole o nelle strutture ospedaliere.

