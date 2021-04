Annalisa Minetti riacquista la vista/ “Due telecamere e riconoscerò volti e oggetti”

Tornerà a vedere, seppur in parte, Annalisa Minetti. La nota cantante e atleta paraolimpica non vedente, vincitrice di una storica edizione del Festival di Sanremo, ha iniziato a perdere la vista da quando aveva 16 anni a causa della retinite pigmentosa, una malattia che provoca alla perdita progressiva della vista. A breve però, grazie ad una tecnologia all’avanguardia, Annalisa Minetti potrebbe tornare a riconoscere persone e oggetti, un deciso passo avanti.

Ad annunciarlo è stata la stessa artista, parlando ai microfoni del settimanale Grand Hotel: “Una speciale tecnologia mi permetterà di riconoscere persone e oggetti”. La cantante non riacquisterà in pieno la vista, ma grazie ad un dispositivo di ultima generazione la sua vita potrebbe decisamente migliorare: “Si tratta di speciali telecamerine grandi quanto un accendino – racconta ancora l’artista – vengono poste sulle stecche degli occhiali e funzionano usando il naso come un puntale”.

ANNALISA MINETTI RIACQUISTA LA VISTA: ECCO COME FUNZIONANO LE TELECAMERE

Ma come funzionano nel dettaglio queste mini telecamere? “In pratica – prosegue Annalisa Minetti – seguendo la direzione del tuo naso, le telecamere capiscono quello che stai guardando e te lo descrivono all’orecchio tramite un auricolare”. Il riconoscimento dei volti avviene tramite un software presento all’interno della stessa tecnologica, dotato di ‘voce’: “In questo sistema si può inserire un registro dei volti dei tuoi familiari e dei tuoi amici associandoli al loro nome. Così, quando per esempio mia figlia mi viene incontro, la vocina mi avvisa: ‘Elena si sta avvicinando’. Sai che vuol dire? Ti cambia davvero la vita!”. Annalisa Minetti ha aggiunto e concluso: “Il buio sta per finire”. La cantante ha due figli, la sopra citata Elena Francesca, avuta dall’attuale compagine di vita Michele Panzarino, e Massimiliano, nato invece nel 2008 dall’ex marito Gennaro Esposito. Grazie alla nuova tecnologia potrà tornare a riconoscere i loro volti, e probabilmente, non c’è cosa più bella nella vita…

