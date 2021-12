Annalisa Minetti: “Sono molto predisposta alle adozioni”/ “Il Natale è di tutti”

Annalisa Minetti, nota artista ipovedente e personaggio televisivo molto famoso, è stato ospite stamane negli studi del programma di Rai Uno, Storie Italiane, per parlare del tema dell’adozione. Prima di lei Eleonora Daniele, padrona di casa, aveva raccontato la storia molto toccante della giornalista Susanna Petruni, che aveva adottato sette anni fa una bambina, e dopo è toccato appunto ad Annalisa Minetti, che ha preso parte attiva all’associazione I Progetti del cuore, in favore dei bambini e dei ragazzi che vivono nelle case famiglie in quanto orfani, o peggio ancora, abbandonati. “C’è la volontà di accendere i riflettori sulle case famiglie – ha spiegato la cantante in diretta televisiva sul primo canale – il disagio giovanile, sono dei traumi per queste ragazzini”.

Poi ha proseguita: “Io sono molto predisposta alle adozioni e vorrei che questi bimbi e questi ragazzi potessero avere l’affetto della famiglia”. Poi ha aggiunto: “Vorrei anche fare un applauso a tutti gli operatori sanitari che lavorano in queste case famiglie”. Sulle iniziative organizzate in favore di questi bimbi e ragazzi sfortunati, Annalisa Minetti ha aggiunto: “Abbiamo organizzati una raccolta di giocattoli per il Natale, ma anche pranzi di Natale… li abbiamo portati al castello di Babbo Natale, perchè il Natale è un diritto di tutti”.

ANNALISA MINETTI E IL SUO PROGETTO MUSICALE IO TALENT EUROPA

In conclusione di intervista ha parlato del suo progetto musicale chiamato ‘Io Talent Europa’, un tour itinerante per le nazioni europee a ricerca dei migliori talenti musicali: “Il protagonista assoluto è la musica italiana, è un progetto ideato da Mario Scava, c’è una giuria incredibile, Mogol, Sabrina Salerno,Roby e Francesco Facchinetti, la musica sarà protagonista”

Fra gli altri presenti anche il conduttore e attore Paolo Ruffini, quindi il cantante Biondo, i maestri Luca Jurman e Luca Pitteri, i comici Gianluca Impastato e Vincenzo Albano, e molti altri ancora. Insomma, uno spettacolo davvero unico in cui la musica italiana, come detto dalla stessa Minetti, sarà l’assoluta protagonista.

