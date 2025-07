Negli ultimi giorni, Annalisa ha festeggiato un traguardo importante, dato che il suo singolo Maschio è entrato ufficialmente nella Top 10 della classifica FIMI, raggiungendo così la cifra record di 18 brani nella hit parade. Per l’occasione, ha condiviso un post sui social, pubblicando uno scatto in cui la cantante si mostra seduta sul letto. Tuttavia, quella che sembrava essere una foto normale ha scatenato una polemica inaspettata. Difatti, diversi utenti si sono soffermati su un altro dettaglio particolare: la pianta del piede visibile nell’inquadratura.

Alcuni hanno subito fatto notare la presenza di presunte “macchie” o “sporco”, scatenando una serie di commenti ironici e anche offensivi. “Ma non poteva lavarsi i piedi prima della foto?”, ha scritto un utente. E ancora: “Tutto bello, ma quei piedi…”. Insomma, il post è stato quindi invaso da insulti e critiche, spostando completamente l’attenzione da quello che è un grande traguardo per un’artista italiana, soprattutto in un’epoca in cui è sempre più difficile distinguersi nel panorama musicale.

Annalisa attaccata dagli haters: cos’è successo

Nonostante gli attacchi degli haters, però, molti fan hanno difeso Annalisa. Nei commenti, infatti, è iniziata una battaglia social e una vera e propria polemica. I sostenitori della cantante hanno infatti sottolineato che si trattava solamente di un gioco di luci e ombre, e che creare un dibattito sui piedi fosse del tutto fuori luogo. “Chi guarda i piedi in una foto del genere ha seri problemi“, ha commentato una follower. “Annalisa è sempre splendida, anche scalza”, ha invece commentato un altro utente.