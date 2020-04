ANNALISA/ Nuovo album a settembre dopo Houseparty (Verissimo)

Pubblicità

Annalisa ha lanciato il suo ultimo singolo solo pochi giorni fa, in barba alla quarantena. È sempre più evidente come la musica non si sia fermata nonostante il lockdown che ha interessato il Paese, anzi. Il brano Houseparty poi non potrebbe calzare più a pennello, vista l’emergenza ancora in atto, anche se Annalisa ha scritto il testo con Jacopo Ettorre e Davide Simonetta l’anno scorso. “Sembra proprio che parli di questo momento”, dice a Sorrisi, “volevo raccontare quanto il godersi le giornate in casa possa portare alla luce la parte più vera di noi. La realtà ha poi superato l’immaginazione”. Anche se la cantante ha deciso di pubblicare la canzone, ha comunque dovuto slittare la data di uscita del suo nuovo disco, prevista per primavera. “Ne approfitto per tenerlo aperto a dei brani che sto scrivendo in questi giorni”, rivela.

ANNALISA, IL SUCCESSO DI HOUSEPARTY

Non solo scrittura però nelle sue giornate: Annalisa si diverte in collegamento con gli amici, cucinando in collegamento con loro, oppure facendo qualche telefonata alla 91enne nonna Mariuccia. Oggi Annalisa sarà invece uno degli ospiti che vedremo a Verissimo – Le storie. L’intervista risale ad alcuni mesi fa e da allora sono cambiate molte cose per l’artista. “Ci aspettano tempi strani, durante i quali troveremo modi alternativi per riprendere le nostre vecchie abitudini”, ha detto in questi giorni a TgCom24, “ma certo, faccio fatica a immaginare i concerti con distanziamento sociale”. Divano e gatto da coccolare: questo in breve il contenuto dell’ultimo post di Annalisa, che ha scelto di condividere uno scatto privato con i fan. Anche se l’intento è di ricordare come bastino poche cose per creare una festa casalinga. Anzi una Houseparty, un termine che la cantante ha scelto per il suo nuovo singolo.

IL NUOVO ALBUM IN ARRIVO A SETTEMBRE

“Se porto me, tu porti te. Abbiamo tutto quello che ci serve”, scrive Annalisa. Gli ammiratori però hanno notato subito un altro dettaglio dello scatto, ovvero il cavetto distrutto del suo iPhone. “Una di noi… con il carica batterie con lo scotch”, scrive qualcuno. “Sei anche tu nel club dei cavetti sfasciati allora”, dice compiaciuto un altro. La cantante intanto ha già rivelato la data in cui uscirà il nuovo album: l’appuntamento è per il prossimo 18 settembre 2020, mentre il 22 ottobre sarà al Fabrique di Milano con il primo live per inaugurare l’evento. “Sarà una grande festa celebrativa, di partenza verso questo nuovo progetto”, aveva detto a Sky Tg24 alcuni mesi fa, “voglio cercare di raccontare la realtà al di fuori dei social, ciò che scopriamo di essere quando siamo soli. Ci saranno tante canzoni, sarà un disco corposo”.



