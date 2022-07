Annalisa, perchè è nuda in copertina?/ “E’ solo una provocazione” e rivela…

Annalisa con i Boomdabash: “Tropicana” al Tim Summer Hits 2022

Annalisa tra gli ospiti di Tim Summer Hits 2022 con il nuovo singolo “Tropicana” in collaborazione con i Boomdabash. Sarà il tormentone dell’estate 2022? Wad del gruppo pugliese dopo aver fatto cantare e ballare per due estati di seguito il pubblico italiano ha raccontato a Radio Deejay come è nato il brano Tropicana che ha tutte le carte in regola per diventare un successo dell’estate. “Tropicana nasce proprio dalla nostra voglia d’estate che è in ognuno di noi, un brano connotato da una forte dimensione dance. Condividere questa nuova avventura con Annalisa, artista che stimiamo da molti anni, è per noi motivo di grande soddisfazione. Annalisa è la compagna di viaggio perfetta per questo brano” – ha detto il frontman della band.

Anche la cantante di Amici non ha nascosto di avere da sempre una grande passione per la band e per il mondo reggae: “a me il mondo dancehall e raggae piace e l’ho ascoltato molto, l’ho vissuto. Essendo savonese, nel momento di massimo splendore degli Africa Unite, abbiamo vissuto l’influenza del periodo. Avevo questa band di amici che faceva reggae e io gli facevo i cori”.

Annalisa “Nuda in copertina? E’ solo una provocazione”

Per Annalisa si tratta di un bel ritorno dopo il successo del suo ultimo album “Nuda” lanciato dopo la partecipazione a Sanremo 2021. Sulla cover del disco la cantante si è fatta immortalare completamente nuda. Come mai? “È una provocazione. Non voglio certo togliermi i vestiti, anche se forse sarebbe più facile. In questo album cerco di mettermi a nudo, con tutte le mie fragilità, in un momento in cui ci si mostra solo attraverso la patina dell’apparenza. Invece c’è un insieme di aspetti meno evidenti che ci rendono umani” – ha dichiarato dalle pagine di Vanity Fair. Non solo, la cantante ha anche sottolineato di essere sempre stata se stessa: “ho sempre portato il mio vissuto nelle canzoni, sul palco, nella comunicazione. Anche questo album è stato un lavoro di introspezione, non so se davvero sono riuscita a spogliarmi completamente, ma questo è il senso del mio fare musica”.

Infine parlando di un’altra sua hit “Tsunami” ha detto: “sono le parole taciute che escono tutte insieme come appunto uno tsunami quando esplodo. Ogni canzone è una seduta di autoanalisi».











