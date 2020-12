Annalisa/ Più forte delle contestazioni ad Amici, ora vola alto con “Dieci”

La timida cantante pazza per la fisica e la matematica, alla fine ha spiccato il volto trasformandosi in un vero e proprio cigno della musica italiana. Lei è Annalisa Scarrone per tutti Nalì ma, soprattutto, è una delle ugole d’oro uscite da Amici e che adesso è un volto noto della musica italiana pronto a calcare il palco di Sanremo 2021. La kermesse canora è sicuramente uno degli eventi più attesi dei prossimi mesi perché in molti ricordano ancora il momento in cui si sparlava degli artisti e degli ospiti del Festival prima di finire nell’incubo Covid e in realtà siamo tutti un po’ rimasti a quel tempo e ci piace ripartire da lì, lo stesso farà Annalisa? Siamo sicuri di sì visto che proprio nei giorni scorsi si è detta felice di poter calcare il palco sanremese con il suo nuovo brano, un inno al momento che stiamo vivendo.

Annalisa ha abbattuto “quel muro” che le contestavano ad Amici e vola alto con Dieci

La stessa Annalisa Scarrone sui social ha scritto: “#DIECI è la storia di un amore che non vuole finire e si aggrappa alle ultime volte, che poi ultime veramente non sono mai. Mi fa pensare al momento che stiamo vivendo, alla consapevolezza e alla grinta di chi non si arrende”. Anche lei non si è arresa quando tutti le dicevano di non avere il carattere e di non essere il simbolo della cantante moderna, ma alla fine Nalì è riuscita ad inanellare una serie di risultati positivi, sia da sola che in featuring, che le hanno permesso di essere quello che è oggi, una cantante di successo. Chi si ricorda ancora il famoso “muro” che professori di Amici le accusavano di avere intorno? Quel limite adesso non c’è più e Annalisa può volare anche sul palco de L’Anno che Verrà questa sera per salutare questo 2020 in musica e fare le sue prove tecniche di Sanremo 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA