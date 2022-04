Annalisa/ Quel gesto con Achille Lauro che ha commosso tutti

Annalisa sarà una delle artiste a prendere parte all’evento Battiti live MSC il 25 aprile. La cantante savonese all’anagrafe Annalisa Scarrone è stata protagonista proprio con Achille Lauro di una performance live dal significato molto importante: I due si sono esibiti infatti al Centro per le malattie del sangue Verga di Monza. Annalisa e il suo collega e amico Achille Lauro sono riusciti nella bella impresa di trasformare il cortile del centro ospedaliero in un gioioso palco dove i bambini e ragazzi ospiti del centro si sono esibiti in esibizioni di brani dei loro beniamini.

Rimanendo in ambito musicale poi Annalisa è reduce da una bella e significativa esibizione di qualche settimana fa all’Expo di Dubai, in rappresentanza dell’Italia, a quanto ha dichiarato all’Ansa, per la cantante “É stato immensamente importante ed emozionante esibirsi in quel contesto in un periodo come questo, segnato da tante divisioni a livello internazionale. Per ricordare ancora e ancora quanto sia importante la collaborazione e la pace”. Un’esperienza segnante quindi questa per la cantante Annalisa, che le ha ridato l’entusiasmo e la voglia di tornate a suonare dal vivo. Tanta è anche stata l’emozione di Annalisa per quello che a suo dire ha rappresentato un primo ritorno ai concerti dal vivo, tanto attesi e agognati in questi duri anni di pandemia che abbiamo attraversato.

Annalisa, una bellezza oltre la musica

Oltre alle sue doti musicali però, Annalisa, 36 anni, non smette mai di stupire il mondo del web e i tanti suoi fan, anche per la sua bellezza. Nelle ultime settimane ha stupito i tanti suoi appassionati con alcuni scatti al vetriolo: Prima una serie di scatti in cui esibiva un outfit bollente con minigonna vertiginosa e calze a rete, che metteva in risalto tutto l’appeal del suo bel fisico. Ma è proprio di qualche ora fa lo scatto che ha fatto sognare tanti e che ritrae la cantante al mare in una veste piuttosto bucolica che mette in risalto le sue gambe e gli stupendi occhi, esaltati anche grazie alla palette di colori del vestito che mette ancora più in evidenza il suo sguardo. Insomma la cantante Annalisa stupisce per la sua bellezza, ma anche sicuramente per le sue doti canore e sul palco di Battiti LIve il Viaggio della Musica non mancherà di stupirci e di stupire i suooi fan riproponendo alcuni dei suoi brani più amati e famosi.

In questi anni Annalisa ha visto nascere molte collaborazioni con altri artisti italiani, tra cui tra le ultime una bella hit insieme alla giovane rapper e trapper milanese Rose Villain, un brano intitolato “Eva + Eva” e che unisce il flow moderno e i beat accattivanti di Rose Villain alla voce fresca e potente di Annalisa. Tanto attesa quindi Annalisa Scarrone, in arte Annalisa, sul palco il 25 aprile e siamo sicuri che non deluderà anche e soprattutto per la tanta carica che ha dichiarato di avere e la voglia smisurata di tornare a solcare il palchi per proporre musica dal vivo di qualità. Non ci resta che goderci lo spettacolo musicale del 25 aprile che ci verrà regalato da Il Viaggio della Musica.

Annalisa: il video di Movimento Lento con Federico Rossi













