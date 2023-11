Annalisa, rapporto ostile con Elodie?/ La smentita: “Non si pensi che quelle robe siano vere, anzi!”

Annalisa e l’irriverente imitazione di Brenda Lodigiani a La Gialappa Show

Il contesto musicale pullula di collaborazioni, di amicizie solide e condivisione; come in qualsiasi ambito però, non sono da escludere le ostilità. Nel corso del tempo si è ben compreso il concetto di dissing; ovvero la diatriba messa in musica tra artisti che, a più riprese, se ne dicono di santa ragione. Tale sfumatura è tipica del rap e delle sue ramificazioni, ma non è detto che gli artisti fautori di altri generi non possano vivere determinate ostilità con alcuni colleghi.

Tra i retroscena che aleggiano sul web in relazione a presunte ruggini tra volti della musica, spicca quello in riferimento alla presunta faida tra Annalisa Scarrone ed Elodie. Entrambe sono ormai icone affermate della musica italiana; campionesse in termini sia di vendita che di gradimento. Qualcuno però in rete ha teorizzato la possibilità che tra le due non scorra buon sangue e lo spunto pare sia stato una imitazione dell’interprete di “Bellissima” fatta nel programma Gialappa Show.

Annalisa ed Elodie, nemiche per “finzione”: “Farsi una risata sì, ma non c’è nulla di vero…”

Nello specifico, una delle gag viste a La Gialappa Show vede la bravissima Brenda Lodigiani nei panni di Annalisa Scarrone che ironizza appunto sulla fittizia ostilità con la collega Elodie. Come riporta Novella 2000, la prima è stata ospite ad RDS ShowCase ed è stata incalzata sia sull’imitazione che sul tema della presunta faida.

“Quando vedo che mi imitano scatenano in me stupore; sinceramente mai mi sarei aspettata l’imitazione; avevo visto la prima puntata e pensavo accadesse una sola volta e fosse finita lì, invece è un personaggio stabile”. Queste le parole di Annalisa ad RDS ShowCase – riportate dal portale – in riferimento a l’imitazione di Brenda Lodigiani a La Gialappa Show. La cantante è poi entrata nel merito del discorso su Elodie, smentendo in maniera perentoria il presunto astio tra le due. “Questo mi premeva dirlo; farsi una risata sì, ma che non si pensi che quelle robe lì siano vere, anzi!”.

