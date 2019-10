Annalisa Rossi, moglie di Roberto Burioni: chi è?/ Il medico “mi ha messo in riga!”

Annalisa Rossi è la vera roccia della famiglia di Roberto Burioni, noto scienziato a favore dei vaccini e diventato icona di tutti i sostenitori. In una lunga intervista a Vanity Fair, il microbiologo infatti rivela di essere sempre stato apprensivo una volta divenuto padre. In particolare il pediatra di Caterina Maria ha sempre scelto di parlare con Annalisa, preferendo fuggire al suo modo di fare ansioso. La moglie tra l’altro lo ha convinto a non essere più scapolo a 46 anni, quando ormai forse era convinto di non poter mai convolare a nozze. “Mi ha messo in riga”, confessa a Il Corriere della Sera, parlando di quell’avvocato dalla chioma bionda e dall’aria più che determinata che gli ha stravolto la vita sotto ogni punto di vista. “La conoscevo da anni. Eravamo amici, confidenti”, continua rivelando che quando si è presentato con l’anello, pronto a farle la proposta, Annalisa ha subito rifiutato. Anche se si trattava di uno scherzo. Diversi anni più tardi, in uno dei momenti più caldi vissuti dal professore a causa delle sue idee pro-vax, sarà sempre la moglie a dimostrare di essere più che preoccupata per i tanti insulti ricevuti da Burioni. E il virologo in tutta risposta sceglierà di proteggere la sua famiglia, correndo in campagna per fermare la caccia alle streghe.

Annalisa Rossi, chi è la moglie di Roberto Burioni?

Di Annalisa Rossi si sa ben poco, tranne che rispetto a Roberto Burioni ha meno fifa di fronte agli aghi. Il suo nome però è spuntato spesso fra le pagine di cronaca e non sempre in occasioni piacevoli. Nel gennaio dell’anno scorso infatti le mogli dei due fratelli Lorenzo e Massimo Rossi, titolari della Fratelli Rossi fu Alderige, sono state prese di mira da alcuni malviventi mentre si trovavano a casa da sole con le figlie. Nella grande abitazione di Ferminango, in provincia di Pesaro e Urbino, ricorda Il Corriere Adriatico, sono previsti diversi appartamenti e fra questi c’è anche una proprietà di Annalisa. Lei e Burioni però la usano solo quando rientrano da Milano e in quel momento, a quanto pare, non erano in città. Per quanto riguarda l’attività social del marito, la Rossi è stata in qualche modo testimone della causa scatenante. La moglie e Burioni infatti erano andati a prendere un giorno la figlia Caterina Maria a scuola e hanno scoperto che diversi genitori avevano scelto di non vaccinare le figlie. “Così a settembre ho scritto il primo post”, rivela il Professore a Il Resto del Carlino.

