Annalisa sbotta per la nomination di Rifugiato a La pupa e il secchione 2024: “Ipocrita!”/ Lui: “Non è così…”

La scorsa puntata de La pupa e il secchione 2024 ha avuto strascichi che, nella diretta di questa sera, sono emersi in maniera piuttosto evidente per due concorrenti in particolare: Annalisa e Rifugiato. La prima si è adirata non poco per la nomination ai suoi danni da parte del secondo, dicendosi innanzitutto delusa ma soprattutto perplessa per la strategia messa in atto dal concorrente.

La pupa e il secchione 2024, semifinale/ Diretta e coppie finaliste: Gorrino conquista Paola Barale!

Il tema che ha unito buona parte dei concorrenti ‘contro’ Rifugiato è stato ampiamente riportato da Annalisa. La giovane, in virtù del loro rapporto, fatica a spiegarsi come abbia potuto fare proprio il suo nome nel fatidico e delicato momento delle nomination. “Ci sono rimasta male perché prima mi dice che sono una persona importante e poi mi vota, questa è ipocrisia!”.

Candido è innamorato di Anastasia a La pupa e il secchione 2024?/ “Mi sento diverso”, ma lei non si espone…

La pupa e il secchione 2024, Rifugiato si difende dalle accuse di Annalisa: “Mettiti nei miei panni…”

Rifugiato, apprese le parole di Annalisa, ha cercato di giustificare la sua scelta trovando comunque un discreto scetticismo da parte dei presenti. “In questa situazione in pochi secondi devi decidere chi votare, se mi fossi affidato all’oggettività avrei dovuto votare Gorrino e Anastasia ma con loro ho passato praticamente tutto il gioco”.

Dunque – stando a quanto raccontato dalla puntata di questa sera de La pupa e il secchione 2024 – Rifugiato avrebbe scelto di nominare Annalisa perchè quasi costretto dalle circostanze e non per mera strategia. “Capisco che ci sia rimasta male, ma anche lei dovrebbe mettersi nei miei panni: non bisogna dare per scontato che io abbia fatto questa scelta a cuor leggero”. Le parole del concorrente de La pupa e il secchione 2024 non trovano però appoggio in buona parte dei compagni di viaggio, come dimostrato dalle parole di Federica: “Perché ha scelto di votare lei e non me? E’ vero che abbiamo legato, ma non fino a questo punto…”.

Simone Finucci e Annalisa, La pupa e il secchione 2024/ Alchimia alle stelle, ma dopo il primo approccio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA