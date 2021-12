Annalisa Scarrone/ Fidanzata con Marian Richero? Intanto arrivano nuovi progetti…

Dopo il grande successo della scorsa settimana, è tutto pronto per la seconda puntata di Uà – Uomo di varie età, ancora una volta ricca di ospiti di grande spessore. Tra le le protagoniste della serata ci sarà anche spazio per l’affermata cantante Annalisa Scarrone. L’ex talento di amici è ormai tra le regine della musica Italia, capace di conquistare le classifiche con canzoni sempre giuste e appassionanti. Da qualche mese è ferma dal punto di vista discografico e fino a qualche giorno fa sembrava non lasciare tracce di nuovi progetti in cantiere.

Negli ultimi giorni però Annalisa Scarrone, tramite il suo profilo Instagram, ha probabilmente lanciato un messaggio ai suoi tantissimi fan. La cantante ha infatti postato una foto taggando la città di Miami. Oltre ai tantissimi commenti inerenti alla sua consueta bellezza e sensualità, molti si sono chiesti quale fosse il motivo alla base del viaggio oltreoceano. Per alcuni potrebbe trattarsi di un semplice viaggio di piacere, ma per altri le ragioni potrebbero essere professionali.

ANNALISA SCARRONE, E UN ‘MISTERIOSO’ VIAGGIO A MIAMI: MA TUTTO TACE…

Dopo mesi di inattività probabilmente il viaggio sarà incentrato su di un nuovo progetto discografico, magari condito da collaborazioni importanti dal punto di vista della produzione. In ogni caso, difficilmente arriveranno ulteriori notizie in merito direttamente da Annalisa Scarrone, vista anche la sua volontà di risultare molto discreta riguardo la sua vita privata. Infatti, anche la sua presunta relazione sentimentale continua ad essere puramente una voce.

Secondo i gossip riguardanti l’artista, sarebbe da diverso tempo legata al cantante Marian Richero, ma tale eventualità non è mai stata smentita o confermata dai diretti interessati. La cosa certa è che Annalisa Scarrone viene da una grande estate ricca di successi. Il suo brano cantato in collaborazione con Federico Rossi, dal titolo “Movimento lento”, è stato sempre in cima alle classifiche del periodo giungo, luglio e agosto, risultando alla fine uno dei più suonati dalla radio dell’estate, e uno dei più apprezzati dal pubblico.

