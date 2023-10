Annalisa Scarrone: “Mio marito non era mio fan, però lo è diventato”/ “Mi vedo conduttrice e cantante…”

Annalisa Scarrone, con ‘Bellissima’ e non solo ha conquistato l’olimpo della musica italiana

La musica italiana ha conosciuto nel tempo tanti artisti che hanno cavalcato l’onda del successo, che sia per un breve o lungo periodo. Negli ultimi anni stiamo assistendo all’ascesa di una cantautrice che dai banchi di Amici di Maria De Filippi è arrivata a dominare le classifiche di vendita e gradimento: Annalisa Scarrone. Da Bellissima a Mon Amour, soprattutto l’ultimo anno è stato denso di successi e motivi di orgoglio. Di questo e tanto altro ha parlato la cantante in un’ampia intervista rilasciata per La Repubblica. “Se immaginavo che ‘Bellissima’ sarebbe diventata una specie di inno? Ho letto tantissimi commenti che mi hanno emozionata; è uscita un anno fa e mi sono resa conto che è diventata di tante persone”.

Sull’ultimo periodo vissuto sulla cresta dell’onda, Annalisa ha spiegato: “Come vivo l’anno straordinario? Facevo più fatica, perché sono stata educata al rispetto degli altri e quel tipo di atteggiamento mi frenava un po’… Oggi ho un po’ di consapevolezza in più, sicuramente. Non del fatto che mi senta bella, ma è la presa di coscienza dell’imperfezione che ti fa mettere il cuore in pace. Conosci la versione migliore di te, sai che non sei perfetta ma che puoi fare il tuo”. Non è mancato poi un riferimento al suo percorso studentesco, condito dalla laurea in Fisica. “Cantautrice e laureata in Fisica? Nella vita devi avere un obiettivo, io ne avevo due: la musica e l’università. Mi sono sempre chiesta il perchè di tutto… Indago anche le ragioni per cui scrivo canzoni, indago me stessa chiedendo il perchè di quello che provo. Mi guida la curiosità e la scienza mi dà la chiave per rispondere ai miei interrogativi”.

Proseguendo nell’intervista rilasciata per La Repubblica, Annalisa Scarrone ha argomentato anche sull’ultimo prodotto musicale che ha conquistato radio e streaming. “Se mi aspettavo il successo di ‘Mon Amour’? Non ci speravo, avevo anche una certa ansia da prestazione, perchè riuscire a fare una canzone che potesse bissare il successo di ‘Bellissima’ non era facile… Il tour è il coronamento del mio lavoro, vivo la musica come un viaggio”. A proposito di passioni e musica, la cantautrice ha rivelato un retroscena riferito a suo marito, Francesco Muglia.

“Mio marito non era un mio fan ma lo è diventato. Non mi conosceva così bene, sapeva della mia esistenza ma non era informato nel dettaglio. Il nostro è stato un incontro privo di filtri. Sono felice di questo, perchè mi sembra di poter scrivere una storia senza pregiudizi”. Verso la conclusione dell’intervista rilasciata per La Repubblica, Annalisa Scarrone ha avuto modo di argomentare anche sul futuro; dalla conduzione televisiva alla visione sul Festival di Sanremo. “Fare la conduttrice in tv? A me interessa la musica e l’istinto mi porta lì. La televisione è un mondo affascinante e se penso a me in una dimensione televisiva mi viene in mente un’orchestra. Comunque mi vedo conduttrice e cantante. Sanremo? In questo momento è trasversale, è più importante, non è più soltanto la gara… Per andarci tutto dipende dalla canzone, deve essere perfetta”.











