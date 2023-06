Annalisa si ispira a Lady Gaga?/ L’outfit a Tim Summer Hits fa discutere

Tim Summer Hits Live 2023, Annalisa si ispira a Lady Gaga? La segnalazione web

Candidata al titolo di reginetta dell’estate italiana 2023, live sul palco dei Tim Summer Hits live, condotto da Andrea Delogu e Nek, Annalisa si lascia ispirare a Lady Gaga. O almeno questo é stando a quanto segnalano a gran voce gli utenti attivi nel web rispetto all’immagine proposta nello stile dell’outfit di Annalisa, un tubino metallico che riprenderebbe – a detta dei segnalatori- il look griffato Dolce & Gabbana di Lady Gaga, figurante nello storico video di Paparazzi.

Francesco Muglia, chi è il fidanzato di Annalisa/ Presto il matrimonio sul Golfo della Spezia

Quest’ultimo é il titolo del videoclip ufficiale del singolo datato 2009, una hit che i Little Monsters non riescono a dimenticare e a cui – a detta di quest’ultimi nel thread popolare del momento via social – si ispira non troppo velatamente la proposta musicale di Annalisa ai Tim Summer Hits Live 2023.

Annalisa commenta video virale sulle note di 'Mon amour'/ Fan che "bacia lui, bacia lei…" è l'idolo del web

Web in tilt sul look di Annalisa: é un caso di plagio ai danni di Lady Gaga?

Via Twitter sono, infatti, virali i post lanciati dagli utenti che segnalano le somiglianze tra i due look a confronto, in un parallelo tra i giorni nostri e il successo estivo di Annalisa e l’era Paparazzi di Lady Gaga. Sul palco dell’evento Tim Summer Hits, condotto dal duo Nek e Andrea Delogu, l’ex Amici Annalisa si é esibita sulle note della hit Mon Amour e il nuovo singolo in collaborazione con Fedez e Articolo 31, Disco Paradise.

Una live performance che per il conduttore in arte Nek affibbia di tutto diritto il titolo di regina dell’estate alla rossa artista travolgente del pop made in Italy. Che sia proprio Annalisa a portarsi a casa il titolo di canzone dell’estate 2023?

Nel frattempo, intanto, il popolo del web si divide sul conto del caso dei Tim Summer Hits Live. Se da una parte c’é chi tra gli internauti si dice a favore della svolta del look ispirato alle tendenze d’oltreoceano di Annalisa , d’altro canto ci sono i detrattori che invece tacciano l’ex Amici di un plagio in fatto di stile e ai danni di Lady Gaga. Al contempo, inoltre, il fenomeno pop uscente di Amici 21, LDA, registra una performance da standing ovation all’evento Napoli Pizza Village.

© RIPRODUZIONE RISERVATA