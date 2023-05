Annalisa si sposa: chi é il futuro marito Francesco Muglia?/ Spuntano le pubblicazioni

Annalisa Scarrone, il comune di Savona “svela” le nozze imminenti

Di pari passo con il successo, soprattutto in rete cresce l’interesse e la curiosità verso gli artisti più in voga in un determinato periodo. La scena musicale, ad esempio, vede spiccare da diverso tempo la figura di Annalisa; la giovane cantante domina le classifiche ed ha palesemente raggiunto una maturità artistica meritevole del seguito che sta ottenendo. La svolta “leggera”, le sonorità che prestano il fianco al commerciale e la scrittura coinvolgente che genera spesso tormentoni, non sono però l’unico aspetto che desta l’interesse degli appassionati.

Negli ultimi tempi molti si sono interrogati sull’attualità sentimentale di Annalisa Scarrone; la giovane cantante sembra però molto attenta a separare vita professionale e privata e oltre ai rumor su un presunto fidanzato “segreto” non è spuntato altro in particolare. A maggior ragione, risulta più che clamorosa l’indiscrezione circolata in rete nelle ultime ore e che riguarda proprio le sue vicende amorose. Come riportato da BlogTivvu, Annalisa sarebbe ad un passo dal matrimonio, con tanto di foto della pubblicazione di nozze da parte del comune di Savona.

Sui social, neanche a dirlo, la notizia del possibile e presunto matrimonio imminente di Annalisa Scarrone ha mandato letteralmente in delirio gli utenti. Il pensiero si divide tra euforia per la notizia e un attento scetticismo; non è detto che la notizia che circola sia appunto attinente al vero. Non a caso, il portale Dagospia avrebbe sollevato un dubbio in particolare rispetto alla foto della pubblicazione di nozze che circola in rete. Nello specifico, potrebbe trattarsi di un curioso caso di omonimia che spegnerebbe ogni entusiasmo per i fan più accalorati.

Oltre ai dubbi leciti sul presunto matrimonio di Annalisa Scarrone, i fan più attenti hanno però segnalato anche alcuni dettagli che sembrerebbero confermare la tesi delle nozze. Nello specifico – come riporta BlogTivvu – la foto che circola in rete mostrerebbe anche il nome del presunto futuro marito della cantante. Questi corrisponde al nome di Francesco Muglia e spulciando tra i vari profili di Annalisa pare che il soggetto in questione sia presente tra i contatti. Dunque, molti la considerano una coincidenza troppo clamorosa per non corrispondere alla realtà dei fatti. In ogni caso, la cantante non si è ancora espressa nel merito dell’indiscrezione ma anche la pagina Instagram ChiMagazine sembra confermare il tutto, svelando anche l’identità di Francesco Muglia: top manager 42enne.











