Annalisa sincera: “Serve più tatto quando si parla di maternità”. Intanto racconta ansie, sogni e segreti del disco più atteso dell’anno.

La cantante Annalisa si è lasciata andare ad una lunga intervista a Vanity Fair e qui, si è sfogata raccontando fatti personali. Prima di tutto, ha precisato che tra tutti i giudizi che riceve quello di sua madre rimane quello più temuto: “Mia mamma è molto severa. In corso d’opera fa critiche dritte ma garbate“, ha spiegato, “E nove volte su dieci ha ragione. La canzone del nuovo disco che preferisce è Esibizionista. Perché non è una ballad piena di emozioni: lei non le condivide volentieri, sceglie di filtrarle. E in questo siamo simili“.

Annalisa/ Dal flop X Factor al successo e matrimonio con Francesco Muglia: "Delusione serve per ritrovarsi"

Tra pochissimo uscirà il nuovo album di Annalisa, intitolato “Ma io sono fuoco”. La data di uscita è prevista per il 10 ottobre 2025 e si tratta di un altro grandissimo traguardo per lei, che continua di anno in anno a riscuotere tanto successo. Non mancano ovviamente le preoccupazioni: “C’è la paura di aprire un altro pezzo del mio mondo alla gente, c’è l’ansia da prestazione: non dormo la notte per i pensieri-matrioska, uno apre l’altro“, dice. In particolare, nell’album ci sono alcuni brani in collaborazione con Paolo Santo e con Marco Mengoni. Ma a stupire di più, sono state le dichiarazioni di Annalisa sulla gravidanza, andiamo a scoprire cos’ha detto.

Annalisa e Marco Mengoni, fuori il nuovo singolo "Piazza San Marco"/ Com'è nata la loro collaborazione

Annalisa smentisce la gravidanza: “Serve più tatto quando si parla di maternità“

“Ho semplicemente smentito, l’ho fatto anche con ironia. Non è stato spiacevole, però mi sono ritrovata a doverne parlare più di quanto avrei voluto“, ha detto Annalisa smorzando le voci sulla sua gravidanza, “Trovo che in generale serva molto più tatto quando si affronta il tema della maternità, e spesso sono le donne stesse a essere troppo leggere di fronte a un argomento estremamente sensibile e a scelte che possono essere difficili“. La cantante critica il fatto che spesso le persone si aspettano che dopo il matrimonio arrivino i figli, ma lei non esclude l’adozione con il marito Francesco Muglia: “Sarebbe una decisione importantissima, che prenderei volentieri con tutto il cuore e tutta la mente“.

Francesco Muglia, chi è il marito di Annalisa/ Manager di Costa Crociere: "Ci siamo conosciuti a bordo"

Poi continua, dicendo che qualora rimanesse incinta, non fermerebbe di certo il suo lavoro. Anzi, la moglie di Francesco Muglia vorrebbe ispirarsi ad altre cantanti che hanno tirato fuori ulteriore arte dall’essere in dolce attesa: “Perché fermarsi?“, dice a Vanity Fair, “Mi piacerebbe piuttosto seguire le orme di alcune colleghe che hanno trasformato la gravidanza in un progetto artistico, hanno messo la fisicità e le sensazioni di quel momento al servizio della creatività. Mi aveva colpito il concept dell’album di Halsey a partire dalla maternità, in cover teneva in braccio un neonato e aveva il seno sinistro scoperto“.