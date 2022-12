Annalisa svela vero significato di “Bellissima”/ “Racconta di uno che mi ha paccato”

Annalisa ospite di Capodanno in Musica con Bellissima

Annalisa è tra le protagoniste di Capodanno in Musica, lo show di fine anno di Canale 5. La cantante è pronta a salutare la fine del 2022 con la super hit “Bellissima” con cui ha conquistato le classifiche di vendita e streaming. Un successo travolgente per l’ex cantante di Amici che, ospite di Radio Deejay, ha raccontato come è nato il brano. “La pensata è di Paolo Antonacci, arriva da un racconto che poi è nella canzone. Racconta di uno che mi ha paccato. Il testo è triste ma cantato in modo energico, allegro: è stata una scelta precisa e intendo andare avanti con questo tipo di modalità. Mi piace raccontare delle cose anche tristi ma dare la possibilità di esorcizzarle” – ha detto la cantante che da sempre ha creduto nel brano.

“Ho creduto tantissimo nel pezzo, non vedevo l’ora che uscisse. È nato da zero insieme. Quando nascono le canzoni che percepisci essere spesse, te ne accorgi subito. Questa è nata in due ore. È stata una cosa velocissima. Ci siamo guardati e abbiamo visto: «Beh oggi è andata bene, no?».” – ha detto la cantante.

Annalisa e il successo di Bellissima: “sono io ma in una versione diversa”

Il singolo Bellissima è stato accompagnato anche da un videoclip in cui Annalisa si è mostrata in una veste completamente inedita. “Non sono proprio l’emblema di quella che ha voglia di mostrarsi sempre. Mi sono sempre proposta per come sono. Mi faccio vedere nel pubblico come sono nel privato. Con questo video ho voluto iniziare a costruire qualcosa da quella base. Nel momento in cui faccio un video sto interpretando un ruolo, che sono io ma in una versione diversa, dove mi metto in gioco e cerco di unire un po’ di arti: la regia, la canzone, la moda” – ha detto la cantante che poco dopo ha iniziato una collaborazione anche con il brand di moda Yves Saint Laurent.

“Saint Laurent ha ascoltato la canzone e mi ha chiesto di fare da testimonial. È molto bello perché è venuto tutto in maniera molto spontanea, naturale. Non è che quando abbiamo scritto la canzone ci fosse già la possibilità. Diciamo che è tanta roba!” – ha detto proprio la cantante.











