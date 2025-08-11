Annalisa - Tutti in Arena, su Canale 5 va in onda oggi 11 agosto 2025 il concerto evento della cantante: canzoni, tutti gli ospiti e diretta

Canale 5 regala ai fan di Annalisa il suo concerto all’Arena di Verona: questa sera, 11 agosto 2025, va infatti in onda Annalisa – Tutti in Arena, l’evento registrato il 14 maggio 2024, durante il quale la cantante si è esibita sull’ambitissimo palcoscenico italiano, gremito di fan, al fianco di molti colleghi del mondo della musica. Il concerto di Annalisa va in onda in prima serata su Canale 5 ma è visibile anche in streaming, in diretta, sul sito Mediaset Infinity.

Annalisa – Tutti in Arena è un concerto evento che ha segnato un vero e proprio sold out, che ha visto sul palco l’artista che negli ultimi anni ha vissuto un vero e proprio boom, conoscendo un successo senza eguali. Tra scenografie futuristiche e un team di ballerini professionisti, Annalisa ha non solo mostrato di essere una cantante fortissima ma anche una performer a 360 gradi.

Annalisa – Tutti in Arena, le canzoni del concerto e tutti gli ospiti che si esibiranno

Quello in Arena non è un concerto ‘solitario’ per Annalisa, che avrà invece al suo fianco molti artisti del panorama italiano amatissimi dal pubblico. Parliamo di Giorgia, che canterà con lei ‘Come saprei’, o ancora di Irama con ‘La genesi del tuo colore’. Ci saranno poi Elisa, Tananai, Ernia e Rose Villain, ognuno dei quali porterà sul palco dell’Arena un suo successo, cantato qui in duetto con la cantante protagonista.

A queste esibizioni si alterneranno quelle in solitaria di Annalisa, che porterà in scena i suoi ultimi grandi successi – da Mon Amour a Bellissima, da Sinceramente a Euforia – ma anche canzoni che l’hanno lanciata nel mondo della musica, sin dai tempi della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, talent che l’ha poi lanciata verso il successo. Un vero e proprio trionfo, dunque, per la cantante.