ANNALISA, VINCITRICE SANREMO 2024 CON “SINCERAMENTE”/ L’acuto finale fa esplodere l’Ariston e i social

Annalisa candidata vincitrice a Sanremo 2024: l’esibizione della serata finale conquista

Presentata da Luca Argentero, il Doc per eccellenza che ha appunto parlato della fiction di Rai di tanto successo, alla serata finale del Festival di Sanremo 2024 Annalisa con Sinceramente si è esibita per 16^ e 16 è il suo codice di televoto. L’artista ligure esplosa in quest’ultimi anni con Bellissima e sforando un Hit dietro l’altra è tra le candidate alla vittoria. Presente in tutte le Top5 delle serate, riuscirà a raggiungere il gradino più alto del podio e scalzare Geolier ed Angelina Mango, anche loro favoriti alla vittoria?

"SINCERAMENTE" TESTO COMPLETO CANZONE ANNALISA SANREMO 2024/ Libertà e amore con sincerità

L’esibizione di Annalisa è stata all’altezza delle aspettative e sui social in molti invocano la sua vittoria che definiscono la sua canzone una vera e propria bomba destinata rimanere ed in molti sono andati in visibilio con l’acuto finale. “Grazie di cuore, grazie Ama. Grazie a tutte le persone che mi hanno applaudita e che si sono alzate” (Agg di Liliana Morreale)

Maura Ricchebuono, chi è la mamma di Annalisa?/ "Sono ansiosa, preferisco vivere lontano dal clamore..."

“Sinceramente” di Annalisa tra le favorite nella finale di Sanremo 2024

Annalisa è arrivata al Festival di Sanremo 2024 con “Sinceramente”, una ballad molto diversa alle canzoni a cui l’artista aveva abituato il pubblico in occasione delle sue altre partecipazioni alla kermesse. Nonostante ciò, i telespettatori non sono rimasti delusi. Anzi, hanno apprezzato le nuove vesti della vincitrice di Amici, che è diventata più audace, anche dal punto di vista degli outfit. Il suo brano è probabilmente ciò di cui ha bisogno l’industria musicale in questo momento. È per questo motivo che si candida ad essere sul podio.

Chi è Francesco Muglia, il marito di Annalisa/ "Uomo stimolante e di grande iniziativa"

In occasione della prima serata, la top five della Sala Stampa e Web ha visto Annalisa al terzo posto, dietro soltanto a Loredana Bertè e Angelina Mango. Lo stesso piazzamento l’ha ottenuto nella seconda serata, sulla base delle votazioni di Radio e pubblico, ma questa volta davanti a sé c’erano due new entry, ovvero Geolier e Irama. Nella serata delle cover non ha deluso con La Rappresentante di Lista e il coro Artemi in Sweet Dreams (Are made of this degli Eurythmics), ma è da capire se sarà sufficiente per vincere questa edizione del Festival.

Annalisa vola nelle classifiche di Sanremo 2024: la sfidante è però Angelina Mango

In molti credono che in questa finale del Festival di Sanremo 2024 il vincitore sarà una donna, per cui Annalisa non può che essere tra le candidate. Gli scommettitori la quotano a 4.50, dietro soltanto a Geolier e Angelina Mango. È proprio quest’ultima che sembrerebbe essere nell’edizione in corso la sua naturale rivale. Entrambe hanno scelto di portare un brano movimentato, un vero e proprio tormentone estivo, anche se c’è ancora da attendere per l’arrivo delle alte temperature. Chi tra loro due avrà maggiormente conquistato il grande pubblico? A meno che l’artista napoletano non dovesse effettivamente scavalcare entrambe. Non c’è da dimenticare inoltre la carta Loredana Bertè.

Annalisa anche se non dovesse vincere la kermesse, il successo di “Sinceramente” appare comunque ormai assicurato, dato che le radio non riescono più a farne a meno. Il suo quando quando quando è entrato nella testa degli italiani, che la cantano ormai da giorni. Chissà se la voteranno anche questa sera. La concorrenza è fitta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA